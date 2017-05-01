ПлАчу, но плачУ?

Или почему стать банкротом сложнее, чем платить по счетамОфициально уровень просрочки по потребительским кредитам в России составляет около 17-19 процентов, но эксперты предполагают, что реальная цифра значительно выше. Получив статус должника, каждый гражданин рискует стать жертвой нечистых на руку коллекторов. Или, пытаясь погасить кредит – берет следующий, тем самым еще больше утопает в финансовом болоте.Тот, кто не справился со взятыми на себя денежными обязательствами, может воспользоваться спасательным кругом в виде собственного банкротства. Однако с момента принятия закона прошло полтора года, и, несмотря на обилие рекламы, эксперты констатируют, что процедура не стала популярной среди россиян. Вместе с тем количество потенциальных банкротов постоянно растет. Попробуем разобраться, почему должники не спешат заявить о финансовом крахе.Во-первых, начать процесс могут только те, чей долг больше 500 тысяч рублей, а выплаты просрочены на три месяца. Заявление в суд может подать как должник, так и кредитор. Последнему это может быть выгодно в том случае, если суд примет решение о реструктуризации долга. То есть составит удобный для заемщика график и сумму выплаты, или предоставит отсрочку до «лучших времен» (не более трех лет). Но в данном случае у должника должен быть стабильный доход. Второй исход - продажа личного имущества в счет погашения. Но если продавать нечего?Во-вторых, суд накладывает арест на имущество и назначает финансового управляющего. Он будет контролировать весь процесс банкротства. И получит вознаграждение, выплатить которое должен все тот же банкрот.Сколько стоит банкротство?Перед подачей заявления в суд оплачивается госпошлина - 300 рублей. Напомним, что до 2017 года она была в несколько раз выше - 6000. Кроме того, необходимо открыть депозит на счет Арбитражного суда в размере 25 000 рублей для оплаты услуг финансового управляющего. Это - цена одной процедуры. Если гражданин задолжал нескольким банкам (или людям), то проводится столько же процедур и каждая оплачивается отдельно. Также юрист получит семь процентов от денежных средств, выплаченных кредитору при реструктуризации долга или полученных от продажи личного имущества должника.Таким образом, если гражданин Х должен миллион рублей и суд постановил провести реструктуризацию долга, то он заплатит управляющему 25 000 фиксированного вознаграждения и 70 тысяч в виде процентов.Но это еще не все расходы. О том, что он стал банкротом, ему необходимо заявить в газете «Коммерсант». Публикация будет одна, если по ходатайству гражданина его заявление будет признано обоснованным и сразу введена процедура реализации имущества. Если же в деле о банкротстве будет две процедуры - реструктуризация долгов и реализация имущества - то и публикаций в газете будет две. Стоимость их рассчитывается индивидуально, исходя из количества квадратных сантиметров, занимаемых объявлением. В среднем одна обходится в восемь - десять тысяч рублей. Разместить сообщение можно и на едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в котором публикуются все значимые события в деле о банкротстве физического лица. Тогда огласка обойдется дешевле - около трех тысяч.Конечно, это не миллион, но если у человека нет денег, то процедура может оказаться для него неподъемной. В том случае если в силу трудных жизненных обстоятельств у должника отсутствует официальный доход, он вправе ходатайствовать о введении в отношении него процедуры реализации имущества без процедуры реструктуризации долгов, и затраты составят около 45 тысяч.- Моя мама стала жертвой мошенницы и подписала документы о якобы взятой взаймы крупной суммы, - рассказывает уфимка на условиях анонимности. - Суд обязал выплачивать призрачный «кредит». Ежемесячно у пенсионерки списывали половину ее единственного дохода - 4500 рублей. Мы решили, что банкротство в нашем случае - единственный шанс, помогли оплатить услуги финансового управляющего - 45 000 рублей. Еще до обращения аферистки в суд мама переписала квартиру на меня, так что мошенники остались с носом. А вот мама, к сожалению, - с инфарктом…Многие управляющие и эксперты утверждают, что закон о банкротстве граждан работает не так, как он задуман. В частности, ссылаются на такие моменты, как дороговизна процедуры, сложный порядок сбора документов, а также отсутствие у финансовых управляющих желания работать с гражданами, если у тех нет дорогостоящего имущества, которое можно было бы пустить с молотка.Как жить банкроту?С того момента как человек объявляется финансово несостоятельным, должник может вздохнуть свободно - кредиторы больше его не потревожат. Но на этом история все же не закончится. В течение трех лет банкрот не может заниматься предпринимательской деятельностью и занимать управляющие должности. Кроме того, суд может ограничить в праве выезда за пределы страны, а все операции и сделки с третьими лицами по любому имуществу должника, включая открытие и закрытие счетов, будет осуществлять только управляющий. Также факт банкротства фиксируется в кредитной истории.Подготовила Екатерина МАРКОВА.