Спортивная площадка как компромисс

Возле дома №21/1 по улице Николая Дмитриева теперь красуется спортивный комплекс на месте старой, морально устаревшей игровой площадки. Он установлен в рамках программы благоустройства, основанной на местных инициативах. Дворовая ребятня по достоинству оценила новшество. Да и ученики, возвращаясь с уроков из близлежащей школы, задерживаются здесь и осваивают тренажеры. А ведь еще недавно этот небольшой пятачок был предметом яростного спора - предприимчивые жильцы из дома напротив превратили его в парковку.
- Воевали два года. С большим трудом удалось добиться компромисса. Спасибо районной администрации и управляющей компании ООО «Надежда» за то, что помогли вступить в программу, собрать все нужные документы, - рассказал встретивший нас старший по дому №21/1 Анас Латыпов. Жильцы идею поддержали. Правда, необходимо было внести 5% от требуемой на площадку суммы. Их в размере 20 тысяч рублей он оплатил из собственного кошелька, не взяв денег с соседей.
Спортивный комплекс определенно внес живинку в этот двор. Хор детских голосов не смолкает до позднего вечера. На площадке даже проводят уроки физкультуры. Правда, когда мы приходили сюда, еще не было залито бетонное основание. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это нарушение требований безопасности. Тренажеры хоть и закреплены, но их решетчатое основание осталось на поверхности. Запросто можно споткнуться, а упав, получить серьезную травму. В среду, 24 мая, сотрудники ЖЭУ-10 должны были начать заливку, хотя предприятие и не являлось заказчиком объекта. Однако на момент сдачи номера работы так и не начались. По проекту требуется еще и искусственное покрытие. Но кто теперь будет его делать – вопрос остается открытым.
Суть программы благоустройства, основанной на местных инициативах, как раз в том и состоит: собственники должны сообща решить, каким они видят свой двор, что хотят видеть под окнами – игровой комплекс или парковку. А двор на Николая Дмитриева – яркий пример того, что умение слышать друг друга дает отличный результат. Правда, и здесь достичь его удалось не сразу.
Самое распространенное противостояние сейчас - между пешеходами и автомобилистами. Между домами №21/1 и №21/2 мало того, что сквозной проезд (чтобы срезать часть пути, машины плотным потоком устремлялись через него), так еще и тесно – не хватает парковочных мест. Единственным разумным выходом из ситуации стала установка шлагбаумов. Для того чтобы заручиться согласием соседей, Анасу Исмаиловичу понадобилось полгода.
- К некоторым ходил по нескольку раз, чтобы застать дома. Большинство оказались «за». На шлагбаумы скидывались те, у кого машины - по две тысячи рублей. Этих денег хватило не только на установку, но и содержание оборудования. Так как его уже два раза ломали, - признался старший по дому.
Правда, эта инициатива ему стоила нервов. И хотя теперь территория соответствует модной нынче концепции «двор без машин», а ребятишки, пожилые люди и мамы с колясками могут прогуливаться в безопасности, не лавируя между автомобилями, нашлись особенно недовольные жильцы, написавшие жалобы во все инстанции. Латыпову пришлось держать ответ даже в прокуратуре. Но придраться не к чему – отстоял точку зрения большинства, показал документы, отчитался за каждую копейку.
- Эх, теперь скамейки поставили бы, - высказывает просьбу одна из жительниц, узнав, что мы из газеты.
- Да и цветник бы не помешал, - вторит другая.
Вот и Анас Исмаилович сетует на то, что предложений поступает много, но помочь реализовать их никто не спешит. В сознании еще крепок менталитет: нам должны. Высыпал как-то КамАЗ кузов грунта. Вместо того чтобы благоустроить газоны, сами же жильцы растащили его на дачи. Даже из песочницы уносят для кошачьих лотков. У торца школы обильно разросся кустарник. Стали там собираться пьяницы, устраивали лежбище бомжи. Однако никто из родителей не подумал о безопасности детей. Старший по дому сам выкорчевал дикую растительность. Он, человек старой закалки, строгой морали и принципов, закаленный многолетней службой в гражданской авиации, не может пройти спокойно мимо беспорядка – хочется сделать лучше.
Когда мы беседовали, подошел житель соседнего двора, представившийся Михаилом. Стал интересоваться, кто такие, о чем говорим. «А чего это вы тут все перегородили шлагбаумами? Теперь машины проезжают через наш двор»,- высказал он недовольство.
«Все в ваших руках», - ответил ему Анас Исмаилович и предложил помощь на случай, если и они захотят благоустроить и обезопасить свой двор. Тот сразу сник, видимо, представив, сколько придется возиться, собирая людей, оформляя бумаги. Собственный покой дороже. В этом-то и трудность. Мы привыкли требовать и ждать от кого-то, а пора учиться добиваться желаемого самим.
Альбина ЗУБАРЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.