Елка, жасмин и «место бабушек»

Практически в каждом инорсовском дворе можно при желании разместить луна-парк или баскетбольную и футбольную площадки разом - в просторном дворе-коробке, окруженном девятиэтажными «панельками», места хватит с избытком. Но когда я жила здесь, главным был сам рост этих конгломератов квартир для работников УМПО, а благоустройство равнялось кустам вдоль домов, асфальту и бельевым площадкам. Сегодня двор между домами №№ 32, 32/1, 34, 36 и замкнувшей квадрат 18-этажной высоткой №34/2 выглядит намного уютней: собственный тополиный «лесочек», две детские площадки, клумбы из шин… Однако пространство представляет собой как бы огромный газон - то есть лишено асфальта: в дождь середина превращается в болото, а та часть, которую захватили машины - в грязь непролазную. Но это сегодня.
Двор, куда я пришла на разведку, - один из двух в Калининском районе, которые благодаря муниципальной программе поддержки местных инициатив должны преобразиться в соответствии с желаниями жителей. Если проект пройдет конкурс, жители пяти домов получат на реализацию своих представлений об уюте 200 миллионов рублей из республиканского бюджета и 30 - из городского, при условии 5-процентного софинансирования с их стороны (оно появится в квитанциях по квартплате отдельной строкой). Итак, на что же пойдут эти средства?
- Здесь у нас будет игровая зона для детей от 1 до 5 лет, там - площадка для ребят от 5 до 12, еще спортплощадка - все с прорезиненным малотравматичным покрытием, - рассказывает Елена Нефедова, председатель дома №36 и, собственно, податель заявки на благоустройство. - Вообще саму поверхность двора приподнимут, чтобы мы наконец избавились от этих луж. Группа тополей превратится в аллею, рядом - скверик с клумбами и скамейками: здесь у нас «место бабушек». Они любят вечерами тут посидеть - так почему не сделать место еще удобней?
Здесь находятся два гаража и электрощитовые, гаражи уберут, а вот без электричества никуда - щитовые останутся. (А может быть, когда-нибудь в наших дворах и этим необходимым сооружениям будут придавать индивидуальность - например, щитовая в виде замковой башки, или избушки, или подчеркнуто идеального куба? Чтобы окружающая реальность не была однозначно детерминирована голой функциональностью и цветом силикатного кирпича? Мечты, мечты…)
- Чтобы они выглядели поинтереснее, мы можем пригласить художников-граффитистов - я видела, так сделали в Сипайлово, очень даже красиво получилось, - продолжает председатель домкома. - А в центр этого огромного пространства просится что-то знаковое, объединяющее, и это будет елка! Зимой станем наряжать. А вокруг поставим скамейки.
Что же касается машин, они расположатся по краям четко очерченных зон, а основная парковка будет за домами № 34, 32/1 и №34/2 - вне двора. Здесь будет хороший асфальт, и кустарники посадим, - представляет Елена, обходя свой дом, - мы смотрели в «Горзеленхозе», и мне понравились барбарис, бузина, жасмин. Сирень сажать жалко: ее будут ломать. Но решать будем вместе. Помню, когда я только стала руководить нашим домом - а в нем до сих пор немало коммунальных квартир - у жителей «хобби» было такое: выкручивать лампочки в подъездах. Но в конце концов перестали.
Но ведь если вокруг царит уют, то и хулиганить хочется немножко меньше? Стоит проверить.
- Создать такой проект для жителей непросто, но возможно, - говорит еще один инициатор начинания - руководитель проекта «Старший по дому» в Уфе Надежда Гайнетдинова. – Например, как подать заявку, какие собрать документы?
- Для этого есть Интернет, и в первую очередь - сайт администрации города, где все это выложено, можно ознакомиться со множеством документов, которые тебе нужны. Распечатываешь и оформляешь, - улыбается Елена Нефедова.
- Проект разработан Центром городского дизайна, - продолжает Надежда. - Одно из главных требований конкурса - согласие с предложенным 67 процентов жителей. Достичь этого нелегко, ведь даже на общее собрание «вытащить» граждан не так-то просто... Но в то же время, как говорится, у жильцов накипело - большинство хотят жить в нормальном дворе.
План, который мне демонстрируют - результат семи заседаний инициативных групп в Центре городского дизайна: взгляды на то, каким должен быть двор мечты, тоже совпадали не всегда.
- Есть один житель, который вообще требовал убрать со двора все автомобили. Куда – наши проблемы, у него «железного коня» нет. Он имеет право на свое мнение, а мы исключили стихийные парковки – это уже большое достижение. В первоначальном проекте присутствовали мангальная и шахматная зоны, дизайнеры нам их нарисовали. Но как подумали хорошенько, к чему приведут «пикники» во дворе… А за шахматной зоной нужно постоянно следить - должен быть один человек, ответственный за это. Такую миссию никто на себя не взял, но в настольные игры можно будет играть на скамеечках вокруг елки.
- Наш проект - это первый двор в Инорсе, на Транспортной, который решился преобразиться и делает шаги к этому, - заключает Надежда Гайнетдинова. - Ну а если выиграем конкурс и все построим, начнется третий этап - использование созданного по назначению. Тоже сложный.
Заодно эксперимент покажет: жители многоэтажек – это просто люди, которые случайно живут рядом (случайно оказались в городе) или сообщество, способное к самоорганизации? Вот и узнаем.
Екатерина КЛИМОВИЧ.