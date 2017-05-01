Прочь, колея

По улице Рихарда Зорге начался капитальный ремонт участка от 50 лет СССР до Большой Гражданской. Он проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Дефектовка участка показала, что на нем уже образовывается колея и на дорожном полотне просматриваются многочисленные трещины. В районе остановки «Медколледж» полным ходом идет подготовительный процесс: работники организации «АвтоДорСтрой» методом холодного фрезерования срезают верхний слой толщиной в среднем 1,5 см. Также здесь будут заасфальтированы переезды через трамвайные пути.
- Одновременно проводится ревизия инженерных сетей, чтобы не пришлось вскрывать обновленную дорогу. Работы при благоприятных погодных условиях планируем завершить в течение месяца, затем перейдем на Большую Гражданскую, - говорит заместитель начальника городского Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Ильнур Идиятуллин.
В ходе ремонта частично или полностью будет перекрываться проезжая часть. Вся информация доступна на интерактивной карте дорог и привязана к сервису «Яндекс-пробки», которую жители могут использовать для планирования маршрута.
Венера КАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.