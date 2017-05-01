Погасит ли цирк огни?

Никто не имеет права сюда заходить; здание опечатано. Сами хозяева – директор Уфимского цирка, инженер по охране труда и ветеринарный врач находятся здесь нелегально, под угрозой быть оштрафованными на 50 тысяч рублей. Но по-другому нельзя, потому что в «гостях» находятся экзотические животные. Запретить эксплуатацию здания по техническим причинам - таково определение Верховного суда РБ.
Руководство надеется, что приехавшая на гастроли еще 24 апреля труппа Московского цирка все же выступит 10 июня. Однако билеты не продаются – чем закончится судебная тяжба, не знает никто.
Тем не менее ситуация сложилась таким образом, что ее заложниками стали звери, приехавшие на выступление. А их немало. Это пудели, морские котики, пеликаны, пингвины, обезьяны и 12 лошадей-скакунов.
В конюшне тревожно переглядывались и тянулись шеями лошади.
- Это джигитовка, - пояснил рабочий сцены Александр. – Малыш, Купидон, Фужер, Гранд... каждая стоит немалых денег.
Недешево обходится и их «обед».
- У нас налажены крепкие связи с фермерскими хозяйствами, поставляющими для скакунов овес, сено и комбикорм, но как сейчас оформить накладные, если бухгалтерия опечатана? – разводит руками инженер по охране труда цирка Мидхат Султангареев. – Заканчиваются и опилки. Мы их привозим в достаточно большом количестве с частных пилорам. Без них поддержание чистоты в конюшне невозможно.
- В холодильнике запасов рыбы для пингвинов на два дня, - переживает руководитель номера Галина Майхровская. – Они едят минтай и салаку. Рыба нужна по возможности самая свежая, с маркировкой. Эти семь пингвинов с Южной Америки привыкли к переездам. Но вот воду в бассейне уже нужно менять, а как это сделать без технической службы цирка?
Пожалуй, вольготно чувствовали себя только обезьянки Надежды Чебота: грелись возле электрокамина и грызли яблоки. А журналистам устроили мини-представление, показав стойку на руках и сальто. Сейчас они веселы и довольны. Однако обезьяна породы капуцин и единственный в стране черный мангобей требуют особого ухода. Питомцев дрессировщица дома держит в московской квартире. Здесь же приходится оставлять на ночь, выключив обогреватель. Попугаям и кенгуру также нужен соответствующий температурный режим. Но обеспечить животным безопасный комфортный климат нет возможности. Электрик не рискует появляться. К тому же техперсонал также находится в подвешенном состоянии: с одной стороны не уволили, в «административный» не отправили, а на работу проход закрыт.
Еще хуже обстоит дело с контролем за здоровьем ценных артистов.
- Для нормальной жизнедеятельности животных необходимо, чтобы все службы функционировали нормально, - пояснил ветеринарный врач цирка Рамиль Абдульманов. - Мы не сможем бросить зверей на произвол судьбы, но печать на бухгалтерии сводит усилия на нет. Есть определенный план вакцинирования и других обработок. В любой момент могут заболеть птицы (гуси, пеликаны, попугай). Их нужно прививать от нью-каслинской болезни, это все равно что псевдочума для пернатых. Но нет средств на вакцину. Хорошо, что успели обработать лошадей от гельминтов, однако средств на дезинфекцию нет.
Директор Уфимского цирка Гузель Туктарова утверждает:
- Окончательного решения пока не вынесено. Тем не менее действия сотрудников прокуратуры Октябрьского района очень осложняют нашу работу и не соразмерны истинному положению дел. В данный момент проводится независимая экспертиза, и какое будет решение суда, неизвестно. По заключению московской фирмы ОАО «НИЦ Строительство» крыша действительно протекает, но сама конструкция вполне надежная.
Пока же руководство цирка просит хотя бы разрешить беспрепятственный проход специалистов и техперсонала в административный корпус и главное – дать возможность вести документацию.
По словам главного администратора цирка Римы Шакировой, в 2014 году приезжали и министр культуры РФ Владимир Мединский, и глава цирковой компании. Они были удивлены тем, что здание собираются закрыть на ремонт, ведь среди 42 российских цирков, из которых каждый шестой нуждается в капитальном ремонте, уфимский по техническому состоянию числился на втором месте.
Старший помощник прокурора Октябрьского района Уфы Роман Османов прокомментировал ситуацию:
- Мы будем настаивать на нашем решении. В административном корпусе не должны находиться ни звери, ни люди. Собственник обязан приехать и забрать своих животных.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
КОРЗИНКА
Представитель пресс-службы Российского госцирка Вячеслав Седов заявил, что реконструкция Уфимского цирка не может быть ускорена и пока назначена на 2018 год.