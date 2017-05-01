Деньги в пустоту

Наша постоянная читательница Вера Андреева обратилась в нашу редакцию, чтобы мы помогли ей разобраться в проблеме уплаты за капитальный ремонт. Тем более, что пару лет назад с ней произошла неприятная история.
- В 2015 году в нашем доме провели капитальный ремонт. Но у меня трубы не заменили из-за соседки, которая не пустила к себе рабочих. У нас общий патрубок, если в одной квартире его не заменили, то в смежной это становится невозможным. Так за что я каждый месяц вношу деньги, - говорит Вера Андреева, проживающая по адресу: 50-летия Октября, 3.
Вопрос замены стояка канализации или отопления возникает в многоквартирных домах нередко. Соседи не пускают к себе специалистов и отказываются менять коммуникации, ссылаясь на то, что испортят ремонт. Почему не пустила мастеров соседка Веры Александровны, мы решили спросить у нее напрямую, но, к сожалению, хозяйки не оказалось дома, во всяком случае дверь нам не открыли. Тогда мы отправились в домоуправление – ЖЭУ №19.
- Труба спаренная,в этом случае мы взяли с соседки расписку, что она обязуется покрыть расходы в случае аварии, произошедшей в ее или соседней квартире, - рассказал директор организации Ильназ Алетдинов.
Даже если у нее не хватит на это средств, вопрос будет решаться в судебном порядке. Поэтому лучше капитальному ремонту не препятствовать.
Справедливости ради, стоит заметить, что взносы, перечисляемые региональному оператору, идут не только на замену труб, но и на ремонт фасадов, кровли, замену электропроводки.
Нашей читательнице - 79 лет и она, как и многие другие пенсионеры, уверена, что имеет право на компенсацию в 50%. Мнение ошибочное, но на определенные льготы она все же может рассчитывать.
- Вера Александровна получает их в форме ежемесячной денежной компенсации, в которой уже есть льгота за капитальный ремонт. Эти деньги идут как прибавка к пенсии. Конечно, она может претендовать на возмещение, но в таком случае придется отказаться от ЕДК. В ее случае это невыгодно, - прокомментировал ситуацию начальник отдела Центра социальной поддержки населения Советского района.
Рамиль Шакиров.
Задача центра - помочь подобрать самую выгодную льготу. Ведь если у 80-летнего человека появляется право на получение компенсации, то максимально она может составить 200 рублей. Точная цифра зависит от нескольких факторов: этажности дома, площади квартиры. 100-процентное возмещение не предусмотрено.
Так как все льготы носят заявительный характер, о том, что положено именно вам, можете поинтересоваться в Центре социальной поддержки населения по месту жительства.