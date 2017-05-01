Приметы ушедшей эпохи

Мы продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то, что большинство из них относится к массовой застройке, обезличены и однотипны, для каждого из нас родной дом – особенный. Не важно, где вы живете – в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или новенькой, вчера только встретившей первых жильцов, новостройке. У каждого дома своя история, и она, в первую очередь – в людях.
Уфа стремительно меняет свой облик, вырастают новые и яркие жилые комплексы. Но все же еще живы старые дворы, с неповторимым привкусом ностальгии. И если только захотеть, они откроют пришельцу таинственные приметы ушедшей навсегда эпохи. Вот из-под карниза с гипсовой лепниной выпорхнул голубь, невесть откуда кинулся на стайку воробьев рыжий разбойник. А вот сквозь трещины старого фонтана проросли побеги молодого деревца, выглянула забытая статуя неизвестного автора. В этих дворах так остро чувствуется история! По этим дорожкам, вот к этому подъезду приходили уставшие после смены рабочие, мастера, инженеры. Сюда в гости к старому другу приезжал Мустай Карим…
Но, пожалуй, начнем с самого начала… В 1948 году был принят генеральный план застройки Черниковки, и уже в начале 50-х началось масштабное строительство домов, сформировавших особый стиль промышленного города. Там, где сейчас раскинулись строгие линии улиц Калинина, Льва Толстого и Ульяновых, стояли деревянные бараки с сарайчиками, а на примыкающих к ним пустырях старожилы высаживали картофель. Вскоре от неказистых построек не осталось и следа, на смену им пришли красивые «сталинки», одной из которых стала новенькая пятиэтажка с Центральной городской библиотекой на первом этаже (Калинина, 11). Высокие потолки с лепниной, большие арочные окна и белоснежные колонны поражали воображение. Вскоре через дорогу, на месте сарайчиков, построили угловую четырехэтажку. Здесь разместилось общежитие для молодых работников нефтезавода. В небольшом двухэтажном домике, напротив бывшей остановки автобуса «Госбанк» до 1961 года ютился нефтяной институт. А в подвале соседнего дома располагалась артель слепых.
Выросли и другие дома: квартиры с просторными комнатами, большими окнами и высокими потолками, конечно же, были коммунальными. Постепенно их расселяли – так в этом бывшем общежитии, доме № 39 по улице Ульяновых, в начале 60-х получил квартиру Герой Социалистического Труда Гумер Теляшев.
- В нашем доме только один подъезд оставался общежитием, - вспоминает доктор технических наук, профессор УГНТУ Эльшад Теляшев. – Мы тоже переехали из 17-метровой комнатки, где жили семьей из семи человек, и нам новая квартира казалась сказочным дворцом.
К слову, дома в этом квартале строили в основном военнопленные немцы. Старожилы вспоминают, как их строем и под охраной вели на работу со стороны ТЭЦ.
- Их охраняли солдаты с винтовками и, почему-то мне помнится, с собаками. Люди сбегались посмотреть на эту толпу и кричали: «Немцев ведут!»… Пленные были голодными и худыми, даром что «завоеватели мира». Некоторые кидали в них камни. Другие, в том числе и мои старшие сестры, а им было по 11-12 лет, улучали момент и совали пленным кусочки хлеба или картошку. Немцы в ответ мотали опущенными головами и улыбались краем губ, - писала в своих воспоминаниях Маргарита Агеева.
…Ключи под ковриком. Буду поздно.
В начале 60-х эти места было уже не узнать. Строгая геометрия улиц, роскошь первых черниковских высоток, зелень молодых тополей. По широкой Первомайской и многочисленным бульварам и скверам гуляла молодежь, неторопливо шли пожилые пары… Жители дома по ул. Ульяновых, 39 не были исключением и много времени проводили в местных парках. Одним из самых любимых был городской сад «Победа», позже сменивший название на парк культуры и отдыха нефтехимиков. Здесь были карусели, даже колесо обозрения и танцплощадка. Через два года поблизости построили одноименный кинотеатр, пользовавшийся огромной популярностью. Также фильмы крутили в ДК «Строитель». Достать билеты порой было очень сложно. Так, демонстрация французской комедии «Фантомас» вызвала настоящий ажиотаж. И взрослые, и дети выстаивали огромные очереди, порой заканчивающиеся драками. Счастливый обладатель билетика, бывало, уходил домой в рваной куртке и с синяком под глазом.
На углу улиц Мира и Калинина уже открылось кафе «Весна», также культурно провести вечер можно было в «Встрече» на Первомайской и ресторане «Нефтяник» на углу Первомайской и Ульяновых. Никто не сидел в четырех стенах, вся жизнь на виду у других. Работали много и умели хорошо отдыхать.
И, конечно, дворы… Неотъемлемая часть жизни всего сообщества тех лет. Пожалуй, ни в одной части города не было такого количества статуй и архитектурных элементов, как в старой Черниковке. Например, у соседнего дома, Ульяновых, 37, соорудили фонтан. Он и сейчас стоит, но водные струи давно не освежают прохожих в знойный летний день.
Постепенно уходят в прошлое эти дома и даже целые районы, а вместе с ними и какая-то особая атмосфера. Еще совсем недавно одним из самых явных признаков наступившего лета был какой-то особый шум: детский смех, стук скакалки, крики мальчуганов, гоняющих мяч, и плач потерявшей совочек девчонки, зов обеспокоенной мамы «Сережа, домой!»… Сегодняшние дворы молчат.
Вся ребятня росла на улице. Сложно представить, что и двери в этом «злачном» месте не запирались. Ключ по деревенской традиции оставляли под ковриком, да еще и записка в дверях: «Ключи под ковриком. Буду поздно». Не боялись… Да разве прошел бы чужак мимо бдительных старушек у подъезда.
- Товарищ, вы к кому? В какую квартиру? - Все знали друг друга не только в лицо, но и по именам: кто чей сын, где работает, с кем дружит…
Подъезды были своеобразным продолжением квартиры, нередко на окнах стояли горшки с геранью, а у входа лежал половичок.
- Большую часть времени мы проводили вне дома, - продолжает Теляшев. – Конечно, не обходилось без драк. Выходили двор на двор, квартал на квартал… Исследовали все окрестные чердаки, а зимой прыгали с них в сугробы. До сих пор с удивлением думаю: как же нам повезло, что обошлось без трагедий?!
Удивительным образом времени хватало: и на дворовые игры, учебу в школе, занятия спортом. На тот момент на всю Уфу было только два бассейна – «Буревестник» и на Новоуфимском заводе. Чтобы добраться до последнего, приходилось пешком идти до «базара» (Колхозный рынок) и оттуда на заводской электричке ехать до станции «Бензин». Но для тех, кто хотел быть в спортивной форме, это не стало преградой.
Там, где сейчас располагается современный комплекс «Биатлон», была гребная станция, а зимой сюда приходили бегать на лыжах.
- Еще одной приметой времени была, конечно же, дворовая гитара, - говорит Эльшад Гумерович. - Сначала мы вырезали ее из фанеры и вместо струн натянули резинки. Затем кому-то родители купили инструмент – училась играть на ней вся окрестная ребятня. Мы вообще особо не делили на свое и чужое. Мяч, велосипед… Все, что выносилось во двор, становилось предметом общего пользования.
«Коммунальное» прошлое наложило неизгладимый отпечаток на весь уклад. Не только дети жили общими интересами, но и взрослые. Перехватить кусок хлеба, соль, яйца было обычным делом. Как и накормить и присмотреть за соседским ребенком, если родители ушли на смену. Зимой всем двором заливали каток, в хоккейных баталиях с самодельными клюшками участвовали не только дети, но и взрослые. Многие из них хорошо помнили войну, отобравшую у них детство и юность, поэтому стремились наверстать упущенное…
Екатерина МАРКОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Ульяновых, 39
Год постройки: 1952-1953
4 этажа, кирпич