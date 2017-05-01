Пофлешмобим?

В 21 год Анастасия Тимасова стала, наверное, самым молодым руководителем в Уфе. Едва она вступила в должность заведующей модельной библиотекой №20, как на плечи девушки свалилось множество забот: капитальный ремонт, текучка кадров, обновление технической базы, ну и самое немаловажное – привлечение новой читательской аудитории…
В качестве одного из инструментов она предложила использовать флешмобы, которые очень популярны у подростков и более старших их товарищей.
- Библиотеки должны менять свой формат, перестать только быть местом, где выдают книги, а стать некой общественной площадкой, - рассуждает Анастасия. – У себя мы сознательно создаем неформальную атмосферу. Стремимся, чтобы всем было комфортно и уютно. По выходным организуем интеллектуальные игры. А еще поддерживаем начинающих художников, организуем выставку их работ и радуемся, когда посетители приходят специально, чтобы посмотреть картины.
Первый флешмоб молодая заведующая со своим коллективом организовали два года назад. А в прошлом году мероприятие провели уже с большим размахом – в торговом центре, в качестве темы выбрав произведения Джоан Роулинг о Гарри Потере. Ну а в этом году на День молодежи планируется еще более масштабный проект, посвященный роману «Война и мир». По задумке организаторов, в парке Якутова должна собраться группа молодых людей с книгами в руках, будут и элементы танца.
- Флешмоб у нас получается сложный. Но ведь это - не просто набор случайных действий, он несет и социальный посыл, а потому должен быть содержательным, - считает Анастасия. – Хотя суть подобных акций - именно в их простоте. Однажды в Лондоне весь флешмоб заключался в том, что люди остановились и просто смотрели на часы. Ну а мы хотим привлечь внимание молодых людей к классической литературе.
Девушка категорически не согласна с тем, что современная молодежь не любит читать и не ходит в библиотеки. Сейчас другой тренд – печатные издания взамен потреблению сведений в формате онлайн. Хотя бывает, что именно социальные сети подталкивают молодых людей к литературе. Например, приходят с выуженным из Интернета списком вроде «25 книг, которые ты обязан прочитать, пока тебе не исполнилось 30». Старшее поколение: «Что за детский сад!». А Анастасия и ее единомышленники утверждают: «Уже хорошо, что пришли хотя бы с таким посылом». Дескать, прочитают эти произведения, а потом переключатся на серьезную литературу. Да и книжный фонд формируется так, что доступны и новинки, и бестселлеры, а еще предоставляется бесплатный доступ к обширной базе электронных книг.
Тимасова уже пять лет управляет библиотекой. За это время ей удалось привлечь к работе и молодых сотрудников. Их не останавливает небольшая зарплата, им нравятся общение, особая атмосфера, царящая здесь.
У самой Анастасии уже есть опыт участия в таких крупных форумах, как «Селигер», «Молодой библиотекарь». В этом году свой проект о флешмобах планирует представить на «iВолге». К ней присоединяются и ее коллеги. Николай Иванов презентует проект о библиотеках как общественных пространствах. Работа Кристины Жуковой называется «Переплет» - о продвижении и чтения на видеохостинге YOUTUB.
Альбина ЗУБАРЕВА.