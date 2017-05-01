Своя идея на сцене

Сами себе режиссеры, актеры и сценаристы. Репертуар творческого объединения «De Bufo», созданного студентами Академии искусств, принципиально отличается от списка постановок государственных театров. Его труппа работает в жанре клоунады, и любой уфимец может оказаться случайным зрителем (а иногда даже участником) их импровизированных перфомансов и спектаклей, проводимых на улицах.
- Такой формат часто подразумевает взаимодействие со зрителем. И образ клоуна подходит лучше всего, - отметила руководитель театра Анастасия Гайнанова. - В гриме ты можешь себе позволить чуть больше, чем обычно: неожиданно пошутить или «поругать» кого-то за грустное лицо. А если я подойду к незнакомцу и сделаю то же самое в повседневной одежде, то человек меня просто не поймет, и еще не известно, как отреагирует. Образ же - наоборот, обязывает к какому-то действию.
Уфимцам подобные, довольно спонтанные представления пришлись по вкусу: лирическая комедия в стиле буффонады «Фамилия», которая недавно была разыграна на площади Гостиного двора, собрала около 200 зрителей.
…Сам театр в гриме начал свое существование около семи лет назад. Сначала в качестве группы единомышленников, состоящей из студентов Академии искусств, увлеченных техникой пантомимы и клоунады, а затем обычный интерес перерос в нечто большее.
- Начали ставить собственные постановки, - продолжила Анастасия. – И теперь мы посвящаем этому практически все свободное время. Конечно, у каждого из нас есть работа и альтернативный источник заработка. Например, я преподаю «сценическое движение». Но надеюсь, что «De Bufo» когда-нибудь станет основной работой.
В репертуаре уже есть три собственных спектакля. Первый - «Фамилия», сценарий которого был основан на личном опыте актеров. Проработав некоторое время на семейных праздниках, они открыли для себя немало интересных персонажей и ситуаций. Второй - «Шикоба» - история индейца, который, случайно попав в Россию, пытается найти дорогу домой. И, наконец, «Клюква» (премьера пока еще не состоялась) - клоунада о русской тоске, чей сюжет похож на историю Чичикова.
Кроме того, «De Bufo» активно сотрудничает с уфимским Центром драматургии и режиссуры и таким же неординарным проектом, инициированным молодыми людьми, «The театр».
С деятельностью актеров связано и множество социальных акций: работа с благотворительными фондами «Живи» Константина Хабенского и «Материнское сердце», с Фондом развития города, МЧС и некоторыми лечебными учреждениями.
- Очень понравилась идея организации «Доктор клоун». И в силу того, что мы часто ездим на мастер-классы в другие города, познакомились с актерами фонда, которые охотно поделились опытом в работе с больными детьми, - также отметила руководитель театрального проекта.
КОРЗИНКА: Буффона?да (от итал. buffonata — шутовство, паясничанье) - утрированно-комическая манера актёрской игры, основанная на резком преувеличении (гротеск), окарикатуривании действий и характера персонажа, благодаря чему создаётся сатирический эффект. Термин имеет также значение «комическое представление, сценка, построенная на приёмах народного, площадного театра».
Анастасия ЛИСТКОВА.