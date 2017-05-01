В пробке поможет «Яндекс»

Тем временем заработала еще одна интерактивная карта - ремонта улиц. Она доступна на сайте администрации Уфы.
Мы уже сообщали, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в столице обновится покрытие 29 участков дорог. Реконструкция такого количества магистралей, безусловно, может вызвать затруднения движения и пробки.
Но теперь закрытие тех или иных участков уфимцы смогут отслеживать по данной карте –информация будет оперативно там размещаться. Таким образом, каждый горожанин сможет запланировать свой маршрут так, чтобы объехать проблемные участки. Кроме того, на карте можно будет посмотреть так называемый паспорт объекта, короткую информацию о заказчике, генеральной подрядной организации, а также периоде проведения работ.
- Мы не ограничились созданием такой карты, учитывая, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс-пробки». Заключили соглашение с одноименной компанией. В его рамках все участки уфимских дорог, где ведется ремонт, будут отображаться также и на «Яндекс-пробках». Таким образом, каждый сможет воспользоваться тем сервисом, который ему удобен, - сообщили в мэрии.
Иван ЗАРОКОВ.