Нежных «горожан» прибавилось…

В парках и скверах деревья покрылись зеленью, радуют взор ожившие от майской свежести клумбы. «Проклюнулись» самые нежные городские «жители» - нарциссы и тюльпаны, а к ним теперь добавляются «новоселы»: петуньи, бархатцы, виолы.
У Дома правительства работают специалисты «Горзеленхоза» - на клумбах высаживают петуньи самых разных оттенков - от белых, нежно-розовых до алых и насыщенно фиолетовых. Они образуют собой разнообразные геометрические формы – ромбы, пирамиды, круги… Их привезли сюда в специальной таре, сотня корзинок ждала своей очереди, и даже переночевала на площади, укрытая акриловым покрытием (температура ночью доходила до минус 1) и под неусыпным оком дежурных.
- Выращиваем их в теплице, - говорит мастер участка №5 Венера Салимова, - сначала это - тонкая травиночка с иголочку, а затем она набирает силу и становится пышным и стойким цветком. Нынче начали высадку как только пошло тепло, правда, оно задержалось, а растения не любят холода.
Венера Талгатовна занимается этим практически всю жизнь, и отмечает, что с каждым годом Уфа становится все краше – появилось много новых оригинальных композиций и клумб. В этом году будет высажено 520-600 тысяч цветов - агератумы, бархатцы, виолы, осенью - мускарики, пионы, цинерарии.
Лилия ЗИМИНА.
Риты ИШНИЯЗОВОЙ.