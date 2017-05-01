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Нежных «горожан» прибавилось…

Автор: admin от Вчера, 23:16
Нежных «горожан» прибавилось…В парках и скверах деревья покрылись зеленью, радуют взор ожившие от майской свежести клумбы. «Проклюнулись» самые нежные городские «жители» - нарциссы и тюльпаны, а к ним теперь добавляются «новоселы»: петуньи, бархатцы, виолы.
У Дома правительства работают специалисты «Горзеленхоза» - на клумбах высаживают петуньи самых разных оттенков - от белых, нежно-розовых до алых и насыщенно фиолетовых. Они образуют собой разнообразные геометрические формы – ромбы, пирамиды, круги… Их привезли сюда в специальной таре, сотня корзинок ждала своей очереди, и даже переночевала на площади, укрытая акриловым покрытием (температура ночью доходила до минус 1) и под неусыпным оком дежурных.
- Выращиваем их в теплице, - говорит мастер участка №5 Венера Салимова, - сначала это - тонкая травиночка с иголочку, а затем она набирает силу и становится пышным и стойким цветком. Нынче начали высадку как только пошло тепло, правда, оно задержалось, а растения не любят холода.
Венера Талгатовна занимается этим практически всю жизнь, и отмечает, что с каждым годом Уфа становится все краше – появилось много новых оригинальных композиций и клумб. В этом году будет высажено 520-600 тысяч цветов - агератумы, бархатцы, виолы, осенью - мускарики, пионы, цинерарии.

Лилия ЗИМИНА.
Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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Категория: Четверг

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