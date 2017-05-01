Парк народной стройки

У озера Солдатское в парке Якутова прошло выездное совещание, где обсуждалась реконструкция старейшего зеленого уголка столицы.
За свою 114-летнюю историю уфимский Парк народной трезвости, а ныне имени Якутова не раз переживал реинновацию. Первое благоустройство провели еще в 30-е годы прошлого столетия. Тогда расчистили Солдатское озеро, организовали катание на лодках. 13 мая 1936 года здесь решили создать детский парк, который время от времени менял свой облик, и не одно поколение уфимцев выросло у Солдатского озера.
В последние годы горожане обеспокоены и судьбой озера, и судьбой всего парка. Учитывая настроение людей, еще в прошлом году в Якутовском развернулись масштабные работы. Тогда высадили крупномеры, обновили велосипедные дорожки и тропинки, сделали их широкими и удобными. Укрепили береговую линию озера, уложили бетонные маты и обустроили причал для катеров и лодок. Продолжается модернизация системы освещения, установка скамеек и урн, устройство газонов и цветников.
Что изменится в парке концептуально? Какие решения позволят ему стать местом притяжения горожан и гостей столицы?
- Самое первое предложение – это благоустройство набережной, предлагаем разместить здесь современные пластиковые конструкции. Такие формы могут появиться не только у воды, но и на территории парка. Это создаст общую стилистику и объединяющее решение, - представил свой проект архитектор из Екатеринбурга Павел Фетисов.
Предложение архитекторов разместить многоуровневую парковку и скейт-площадку глава администрации Уфы Ирек Ялалов не поддержал:
- Мы за то, чтобы люди приезжали в парк на общественном транспорте. Это исторический центр, и автомобили постепенно должны отсюда уйти. Нужно, к примеру, подумать о восстановлении скульптур, которые были в парке 50-60 лет назад, - предложил мэр.
А для безопасности детей необходимо отделить всю железнодорожную инфраструктуру от пешеходных зон красивыми ограждениями, чтобы исключить любые несчастные случаи. Планируется ремонт и замена аттракционов, а все стационарные кафе оформят в общем стиле, чтобы уйти от уличных «зонтиков» и пластиковой мебели. Полностью обновится развлекательный комплекс «Веселый Роджер». Заведение построено в 90-е годы и не отвечает современным требованиям. Появится в парке и ярмарочная аллея, где будут продаваться сувениры, поделки. Также разработчики предлагают реконструировать сцену и установить элементы свадебной зоны для молодоженов.
- В первую очередь парк - для родителей и детей, только во вторую - для всех остальных. Мы определились, что это - единственный в городе классический парк для ребятни. Он должен быть больше рекреационного характера с аттракционами для детей до 16 лет, - резюмировали на совещании.
В свое время парк Якутова создавался методом народной стройки. И сейчас решено вернуться к данной идее. Самые затратные мероприятия по очистке озера провели еще в прошлом году благодаря финансированию из городского бюджета. Хочется верить, что сегодня найдутся спонсоры, чтобы сообща реализовать замечательный проект.
Альфия РАИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.