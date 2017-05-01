Парк народной стройки

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Радующийся отмене визового режима Украины с ЕС Порошенко попал на видео Президент Украины Петр Порошенко эмоционально отреагировал на отмену визового режима со странами Евросоюза. Видео в среду, 17 мая, опубликовал РЕН ТВ. «Сегодня абсолютный исторический день для моей ...

Открылся 70-й Каннский фестиваль Завершится юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль в воскресенье, 28 мая. На церемонии закрытия жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмадоваром озвучит имена лауреатов смотра и назовет ...