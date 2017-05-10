Как не купить «кота в мешке»?

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Трамп подписал указ по укреплению кибербезопасности госструктур США Президент США Дональд Трамп подписал указ по укреплению кибербезопасности правительственных структур США, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Захарова назвала «дном» сюжет CNN про «обман» российского фотографа Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой пришлось вновь комментировать "скандал" вокруг публикации российской стороной фотографий с протокола встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и ...