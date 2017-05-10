Как не купить «кота в мешке»?

- Собираемся приобрести жилье в только что заложенной высотке. Хочется максимально обезопасить себя и сбережения от аферистов. Как это сделать? – спрашивает позвонившая в редакцию Екатерина Комарова. Подобные вопросы беспокоят многих.
Что нужно знать?
Оградить себя от застройщика с нечистыми замыслами покупателю вполне по силам. Просто стоит учесть несколько моментов: сколько лет компания работает на рынке, какие объекты уже возведены, есть ли на нее жалобы? Все это можно найти в открытых источниках. Также нужно посетить сайт Арбитражного суда РБ, чтобы узнать: не участвует ли организация в тяжбах, не оформляет ли банкротство. Юридически сделки долевого строительства регулируются Федеральным законом № 214. Применим здесь и Закон «О защите прав потребителей».
Верен ли способ оплаты?
Надежными являются несколько из них: на основании договора участия в строительстве; посредством сертификатов; с помощью ЖСК и ЖНК. В первую очередь вас должно насторожить заключение договоров инвестирования в стройку, либо – займа с погашением путем дальнейшей передачи помещения. Подозрительны и так называемые «предварительные» документы по участию, купле–продаже еще несуществующих квадратных метров. Гарантий возмещения убытков в данном случае практически никаких. Не приходится говорить и о защите прав вкладчиков со стороны власти – ведь сделка прошла вне законного поля.
Кроме того, в договоре обязательно должны присутствовать пять пунктов. Во-первых, четкое определение объекта передачи в соответствии с проектной документацией. Во-вторых, данные о сроках исполнения. То же касается обозначения цены и порядка выплат. Разумеется, необходимо указание времени гарантии. Как и способов обеспечения своих обязательств застройщиком. Юристы утверждают: даже без одной из таких позиций бумага недействительна.
Предъявите документ!
Напоминаем, что вы не только имеете право, но и должны потребовать у компании показать разрешение на строительство. Равно, как и подтвердить право собственности/аренды на земельный участок. Ознакомившись с проектной декларацией, можно получить полное представление о будущем доме. Но если указанных выше бумаг не имеется, то нет и права привлекать деньги для его возведения.
А для тех, кто покупает жилье в строящемся доме, действует специальный интернет-портал стройкиуфы.рф. Там можно найти сведения обо всех новостройках столицы, а также социальных и коммерческих объектах с указанием данных заказчика, исполнителя и наличия разрешительной документации.
Егор СОЛНЦЕВ.