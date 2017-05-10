На исчезнувшей улочке…

Мы продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то, что большинство из них относится к массовой застройке, обезличены и однотипны, для каждого из нас родной дом – особенный. Неважно где вы живете – в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или новенькой, вчера только встретившей первых жильцов, новостройке. У каждого дома есть история, и она, в первую очередь – в людях.Небольшой двухэтажный дом по улице Краснодонской (бывшая Пензенская, 26) по праву можно назвать «умным». Нет, 62-летняя «сталинка» не оборудована по последнему слову техники, дело в том, что первые жильцы этого дома - выдающиеся ученые республики, пионеры башкирского филиала Академии наук, созданного в 1951 году.Строительство дома «академиков» началось в 1954 году, и уже через год, в него въехали первые жильцы. В каждую квартиру заселили по несколько семей, но люди не жаловались. Жили по принципу: «в тесноте, да не в обиде» и радовались горячей воде, благоустроенной кухне и другим коммунальным радостям.- Помню, как мы на три семьи купили в складчину стиральную машину и под барабанную дробь с шумом и радостными свистом вкатили ее в квартиру, - вспоминает жительница дома, доктор исторических наук Айслу Юнусова. – Когда соседи уезжали, получив новые квартиры, каждому вручался символический рубль за оставленную технику.Так, постепенно коммуналки расселялись, и за каждой квартирой закреплялся единственный владелец. А в 1968 году дом был передан на баланс города, многие первопоселенцы разъехались.Двухэтажка долгое время была настоящим оазисом цивилизации среди разномастных домиков на улице Пензенской. Когда частный сектор стали сносить, он остался единственным домом на исчезнувший улочке, поэтому зданию был присвоен новый адрес – Краснодонская, 28/1.Танцы под патефон…Молодые ученые, многие из которых были фронтовиками, привнесли в новостройку особую атмосферу. Жили дружно, двери не закрывались, а двор был неотъемлемой частью коммунальной жизни. Взрослые собирались вечерами, чтобы поиграть в шахматы или обсудить планы по благоустройству двора. А Владимир Шихов был инициатором устройства площадки для бадминтона, пожалуй, одной из первых в Уфе.- Владимир Васильевич «болел» этой игрой и виртуозно играл, несмотря на то, что вернулся с фронта без одной ноги, - вспоминает Айслу Билаловна.Дворик был небольшой, и все старались принять участие в его благоустройстве. Рядом с домом стояли деревянные сарайчики на каждую квартиру. Некоторые из них сохранились до сих пор. У трех семей тогда уже были личные автомобили, другие соседи не стали препятствовать строительству гаражей. Интересно, что одним из автолюбителей была женщина. Что в провинциальной Уфе 50-х было удивительной редкостью.По вечерам в хорошую погоду на балконе одной из квартир появлялся патефон, и во дворе устраивали танцы. Весной семьями выходили сажать цветы и деревья. Благо в доме проживало много биологов, и вскоре все вокруг зазеленело.Уфимские дворики тех лет - центр жизни для многих людей послевоенного поколения именно здесь происходили важнейшие события, на всю жизнь обретались друзья. И двор новостройки на исчезнувшей улице Пензенской не был исключением. Здесь среди молодых тополей, бузины, неряшливых одуванчиков и густой травы, вольготнее всего было, конечно, детворе, не знающей телефонов, планшетов и Интернета.- Уже много лет я не живу в доме своего детства, но именно с ним связаны лучшие воспоминания, - говорит Гузель Ханисламова. – По соседству стоял дом с садом, в котором росли яблони. Мы регулярно совершали на него набеги, а потом отсиживались на чердаке, чтобы не влетело. Часто ходили в парк имени Якутова, где играли на расстеленных одеялах или весь день просиживали в деревянной библиотеке.- Не обходилось и без игр в мяч, один из соседей даже затянул окно мелкой сеткой, чтоб не разбили. Решеток тогда не было принято ставить, - добавляет переводчик, краевед и наша коллега Анна Маслова. – Зимой, когда во дворе наметало огромные сугробы, мы устраивали штаб или прыгали в снег с гаражей. Однажды после такого прыжка у меня застряли валенки, пришлось вылезать босиком на снег и отдельно выкапывать обувь.Дружба, начавшаяся во дворе, сохранилась на долгие годы. Несмотря на то, что сегодня из старых жильцов в доме проживают всего две семьи, многие поддерживают связь, встречаются за чашкой чая, вспоминая беззаботные годы, полные простого счастья.Живописная окраинаДесяток безымянных кривых улиц с вросшими в землю избенками и добротными с резными наличниками домами давно ушли в историю. Их сменили сталинские двухэтажки, хрущевские пятиэтажки и путинские высотки… Шесть десятилетий изменили места до неузнаваемости.- Когда мы переехали, здесь была глухая окраина, - вспоминает Айслу Юнусова. - Недалеко располагался ипподром. После школы мы часто бегали туда смотреть на лошадей. А там, где сейчас возвышается Дом печати, стоял небольшой домик, у его хозяйки мы покупали яйца и молоко. В сквере имени Худайбердина до сих пор сохранился шикарный куст боярышника, оставшийся от старого сада.Местность здесь особенная, старожилы помнят небольшую и удивительно грязную речушку, убегающую куда-то в сторону бульвара Ибрагимова. Во дворах росла трава по пояс, над ароматным клевером жужжали пчелы. Весной в садах зацветали яблони, вишни, терн, и скворцы выводили радостные трели. Садов тех давно уже нет, но некоторые яблоньки и сегодня можно встретить во дворах пятиэтажек.Когда возводили сталинские дома, проектировщики отрядили им долгий срок службы, больше века. Несколько лет назад двухэтажку на Краснодонской признали аварийной и включили в список под снос. Но местные жители с решением не согласились и через суд доказали, что их дом крепок и надежен, и нуждается лишь в ремонте.- Мы даже хотели присвоить ему статус памятника культуры, - говорит Юнусова. - С точки зрения архитектуры, он, может быть, ничем не выделяется, но здесь жила целая плеяда выдающихся ученых, стоявших у истоков создания и развития академической науки в регионе. Направили ходатайство в Министерство культуры, но экспертизу в данном случае жители должны провести за свой счет, а это около 120 тысяч рублей. Собрать такую сумму с 12 квартир нам так и не удалось, и пока вопрос остается открытым.Екатерина МАРКОВА.