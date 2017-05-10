Весна для особо чувствительных

Первые набухшие почки и распустившиеся цветы, не всем приносят радость. Аллергики запасаются носовыми платками и каплями, а врачи приготовились к авральной работе, тем более, что в Уфе есть определенный дефицит специалистов-аллергологов.
- Поллиноз - сезонное заболевание, возникает как реакция на пыльцу растений. Заложенность носа, чихание, слезотечение, отечность век, небольшое повышение температуры и другие симптомы длятся около месяца: обычно с апреля до конца мая, когда цветут береза и ольха. Это - самые распространенные аллергены, - объясняет врач-иммунолог 21-й поликлиники Ида Хамитова. - К тому же в это время, после отключения отопления, повышается влажность в помещении, следовательно, начинает активно размножаться пылевой клещ.
При этом поллиноз сопровождается симптомами, которые делают его похожим на острые вирусные респираторные заболевания. И некоторые пытаются справиться с проблемой самостоятельно, используя совсем не те лекарственные средства, какие следовало бы.
Другая крайность, когда пациенты, предполагая у себя аллергию, начинают «превентивный» прием антигистаминных препаратов без назначения врача. Однако бесконтрольная терапия может привести к осложнениям.
- Так, у некоторых пациентов могут наблюдаться изменения, связанные с проникновением аллергена на уровень нижних дыхательных путей, что сопровождается частым сухим кашлем. Если не уделить проблеме внимания, она приведет к возникновению бронхиальной астмы вплоть до инвалидности: когда даже обычный разговор вызывает отдышку, - пояснила Ида Азатовна.
Трудности диагностики
Врачи не устают повторять, что о весенней аллергии нужно начинать думать загодя, осенью или зимой: проводить анализы в самый разгар «цветущего сезона» бесполезно. Поэтому люди, которых болезнь застала врасплох, вряд ли могут рассчитывать на оперативное лечение, и даже платная клиника не ускорит процесс, а только зря потратите деньги. Поставить предварительный диагноз врач может лишь в том случае, если характерные симптомы появляются из года в год, в одно и то же время.
Чтобы выявить «виновника», применяют ряд методов диагностики аллергии: кожные пробы, метод исследования специфических антител IgE (уровень общего иммуноглобулина Е), провокационные тесты, элиминационные тесты, холодовой и тепловой тесты...
- Диагностика не проводится и в период острых хронических заболеваний, во время приема пациентом антигистаминных препаратов. Есть возрастные ограничения, кожные пробы ставятся только с 5 до 55 лет, - отметила аллерголог. - Но прежде мы подробно изучаем анамнез, учитываем наследственность. Если кто-то в семье страдал заболеванием, вероятность того, что и ребенок будет аллергиком, - до 50%. Также нужно подробно узнать об условиях и качестве жизни: много ли пыли окружает, есть ли плесневые грибы в доме и так далее.
Пик-тестирование на самые распространенные аллергены проводится в рамках ОМС, туда входят: пыльца березы и ольхи, полыни, подсолнух, амброзии, некоторых злаков и несколько бытовых аллергенов - их сравнительно немного, остальные – платные.
Антиаллергенная собака
Главное правило для больного - меньше контактировать со «своим» раздражителем. Наряду с регулярной уборкой и стиркой одежды, развешиванием влажной марли на окнах, можно использовать самый простой способ - уехать туда, где нет аллергена. Некоторые целенаправленно берут отпуск и перебираются в местность с другим климатом, где, цветение еще не началось или уже закончилось.
Существует и менее традиционный способ. Как ни удивительно –постоянное присутствие в доме собаки. Несколько лет назад исследователи подтвердили, что дети, которые с рождения контактируют с домашними питомцами, реже страдают разными видами аллергических заболеваний. Дело в том, что меняется состав кишечной микрофлоры ребенка, снижается острота иммунной реакции.
Александра ОДИНЦОВА.