На всякого купца довольно спроса

Единый государственный экзамен прочно укоренился в школьной практике, и споры вокруг него поутихли, но вопрос о репетиторстве стоит достаточно остро.Неужели современные дети так поглупели? Или слишком сложны тестовые задания? Может быть, педагогу не хватает учебных часов?Попробуем ответить на эти вопросы, а в качестве экспертов выступят учителя-победители городского конкурса профессионального мастерства разных лет.Есть достаточно распространенная точка зрения: чем больше в классе детей ходят на дополнительные занятия, тем меньше уважения к предметнику.- Репетиторство, несомненно, бьет по престижу профессии, - считает учитель немецкого языка гимназии №86 Светлана Соколова. - Получается, что сегодня в школах работают неквалифицированные преподаватели? Конечно, есть и такие. Но это не массовое явление, а вот репетиторов посещают, особенно в старших классах, подавляющее большинство. Порой поход к нему становится уважительной причиной отсутствия на уроке. Когда ребенок, имеющий твердые знания, верит, что без репетитора он никуда не поступит, – беда. На первом занятии ему внушают: у тебя нет никаких знаний, а уже через одно посещение происходит чудо: они неожиданно появляются. Не трудно предположить, что это приводит к снижению авторитета учителя. Но есть и объективные причины. Например, в ЕГЭ по немецкому языку достаточно сложные задания, на их проработку требуется больше времени, а оно даже в профильных классах ограничивается шестью часами, а в обычных – тремя.Возможно, с иностранным языком дело и обстоит так. Но вот свой-то родной, русский, как быть с ним. Статистика показывает, что знания по этому предмету не только не улучшаются, но и снижаются. Одна из главных причин явления – современные дети мало читают и много времени посвящают гаджетам.- По-моему, не хватает преемственности младшего и среднего звена, - уверена учитель русского языка и литературы лицея «Содружество Гузель Леонова». - Надо, чтобы учитель начальной школы предполагал, каких знаний от его учеников на выходе ждут предметники. Тогда в старших классах не придется наверстывать упущенное методом прыжков и скачков. И страха перед ЕГЭ не будет. В русском нет ни одного задания, выходящего за рамки предмета. С литературой сложнее, там нужна общая культура. Причина репетиторства кроется и в престиже. Сегодня многие родители считают, что услуги репетитора – определенный показатель благосостояния. Но разве не абсурд, имея пятерку по предмету, бросать деньги на ветер? К сожалению, мамам и папам проще заплатить деньги.С этим можно согласиться, но всегда ли есть эффект от подобных занятий?- Немало случаев, когда родители выбиваются из сил, зарабатывая деньги на свое чадо, а ребенок все равно сдает плохо, - говорит директор Инженерного лицея №83 Алла Цыбина. -Но самое главное, что он, надеясь на какую-то тетю, теряет самоорганизованность и самодисциплину. Причина кроется еще и в том, что родители любой ценой хотят, чтобы их чадо получило высшее образование. Но ситуация стала меняться. Многие после 9-го класса идут в колледж: понимают, что нет смысла отсиживаться в 10-11-м, а потом все равно поступать на коммерцию. Не лучше ли, уже имея профессию и окончательно определившись, идти дальше? В прошлом году в топливно-энергетическом колледже был достаточно высокий конкурс.Радует, что, наконец, родители поняли, что высшее образование – не самоцель. Мамы и папы нынешних учеников наверняка помнят те времена, когда диплом вуза получали действительно те, кто хорошо учился. И, как правило, любой отличник, окончивший любую школу, мог поступить в институт без всякого репетитора.Да, пришли другие времена, изменилась и система образования. И что греха таить, социальное расслоение коснулось и ее.- Как говорится, есть товар – есть купец, - высказал свое мнение учитель математики школы №27 Михаил Саханевич. – И потомкому-то достаточно объяснить один раз, а другому – и десяти мало.Подводя итоги, можно сказать, что, наверное, если бы тесты были рассчитаны на среднестатистического ученика, то и вопрос с репетитором в повестке дня не стоял бы. Второе, если бы федеральные государственные стандарты, которые призваны научить универсальным учебным действиям, действительно воплотились в жизнь, то, возможно, наши дети научились самостоятельно добывать знания, а не надеяться, что все можно поправить регулярными походами к «дяде» или «тете».Светлана ЯНОВА.