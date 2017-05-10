Бюджетная стабильность или коммерческие возможности?

Как получить любимую профессию и после обучения стать востребованным специалистом? – такая дилемма стоит перед каждым абитуриентом вуза. Другая важная задача –поступление на бюджетное место. Нам удалось узнать, сколько их запланировано в этом году, и какие специальности будут особенно востребованы.- На приемную кампанию 2017 года выделено 9 943 места, финансируемых из федерального бюджета, в том числе по программам подготовки бакалавров – 5 633, специалистов – 1 521, магистров – 2 789, - рассказал о планах начальник отдела профессионального образования Министерства образования республики Галина Давыдова.Для сравнения: в прошлом году бюджетные места в государственные высшие учебные заведения и их филиалы смогли получить 10 403 человека, в том числе 6 233 по программам подготовки бакалавров, 1 518 — специалистов и 2 652 — магистров.- Общий прием устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с правилами проведения конкурса по распределению контрольных цифр по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, - объяснила, от чего зависит количество бюджетных мест, Лина Давыдова.Она отметила важную тенденцию: в системе высшего образования, начиная с 2013 года, за счет сокращения бюджетных мест по гуманитарным направлениям подготовки увеличено их число по медицинским и техническим специальностям.Однако самой востребованной останется «Педагогика» – на нее выделено 1364 места, второе место занимает «Машиностроение» - 461. Рейтинг продолжает «Информатика и вычислительная техника» (330), «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (317), «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (277), «Электро- и теплотехника» (253), «Химические технологии» (241).В прошлый год по количеству зачисленных на бюджетные места лидировал Авиационный университет (1392).По качеству бюджетного приема вузы Башкортостана среди 425 российских оценили в рамках проекта «Социальный навигатор». Самый высокий показатель среднего балла ЕГЭ, поступающих на бюджет, показал Башкирский государственный медицинский университет — 75,5 балла. Второй по величине (73,1) отмечен у абитуриентов, поступивших в Уфимский государственный нефтяной технический университет. В этот же вуз поступило самое большое количество победителей олимпиад — 13 человек.- Наличие бюджетных мест не гарантирует популярности специальности, на некоторые коммерческие отделения много лет идет серьезный конкурс, - отметила репетитор с многолетним стажем Маргарита Павлова.Продолжающаяся реформа образования не изменила порядок поступления. В новом порядке более детально прописаны условия, которые вуз обязан обеспечить абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья для повышения их комфорта при поступлении на обучение с учетом индивидуальных особенностей.Как и прежде любой абитуриент сможет направить документы, выбрав для поступления до пяти вузов и до трех направлений подготовки в каждом из них. Особые права сохраняются у победителей и призеров олимпиад. Имеется возможность для поступающих получать дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Суммарно до 10. Прием будет проходить в два этапа — до заполнения 80 процентов бюджетных мест на первом этапе и до заполнения оставшихся мест на втором.Зиля БАДРИЕВА.