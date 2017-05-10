В чем секрет энегоэффективности?

Одно из наиболее перспективных направлений модернизации жилых домов - повышение их энергетической эффективности. Снижение потребления ресурсов позволяет значительно (даже на несколько десятков процентов) сократить коммунальные платежи, повысить комфорт для жильцов и уменьшить нагрузку на экологию. Однако процесс часто сдерживает нехватка средств на закупку и монтаж дорогостоящего оборудования. Для решения проблемы республика планирует привлечь федеральное финансирование.Средства на повышение энергетической эффективности многоквартирных жилых домов планируется привлечь по линии госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».- В ходе проведения капитальных ремонтов в домах будет устанавливаться энергосберегающее оборудование, а затем часть израсходованных на это средств по заявке республики должен компенсировать Фонд содействия реформированию ЖКХ, - пояснил заместитель министра ЖКХ РБ Альфред Зинатуллин. - Конкретные суммы компенсаций будут рассчитываться отдельно для каждого дома по специальной формуле, куда вносится объем потраченных средств и достигнутый экономический эффект от реализованных мероприятий по энергосбережению. В этом году мы хотим заявить на получение компенсации по 15 многоквартирным домам как в Уфе, так и в других городах республики. Список сейчас уточняется, и если опыт окажется успешным, эта практика может получить дальнейшее развитие.По словам Альфреда Зинатуллина, энергосберегающие мероприятия будут заключаться в установке в домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и оборудования, регулирующего подачу тепла из системы центрального отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха.ИТП представляет собой устанавливаемый в подвалах специальный теплообменник, дающий возможность прогревать горячую воду непосредственно в доме, а не в бойлерных и котельных. Как поясняют специалисты, такая система позволяет экономить до 10% тепла, 20-30% электроэнергии и около 15% используемой в теплосетях химически очищенной воды. Кроме того, повышается общая надежность системы водоснабжения, поскольку и из ее схемы исключается наиболее сложная с точки зрения эксплуатации труба горячей воды. Программа массовой установки индивидуальных тепловых пунктов уже действовала в Уфе с 2006 года и на практике доказала свою эффективность.Система автоматического регулирования подачи тепла способна отслеживать температуру снаружи и внутри дома, а также на входе трубы центрального отопления, регулируя объем подачи теплоносителя для достижения в помещениях заданных температур. Такое оборудование все более активно используется в региональном жилфонде, позволяя значительно снижать расходы на отопление. Эффект от автоматического регулирования особенно заметен и ощутим в периоды межсезонья, для которых характерны так называемые перетопы, когда система централизованного теплоснабжения часто не успевает оперативно реагировать на быстрые изменения температуры воздуха за стенами квартир.- Выбор для участия в федеральной программе установки именно ИТП и систем автоматического контроля подачи теплоносителя обусловлен их лучшим соотношением по критерию стоимость-эффективность, - пояснил Альфред Зинатуллин.Как заявляют специалисты, далеко не все мероприятия по энергосбережению дают ощутимый экономический эффект. Так, утепление наружных стен пятиэтажного четырехподъездного дома стоит около 10 миллионов рублей и при существующих тарифах окупит себя лишь через несколько десятилетий.Алексей Фатыхов.