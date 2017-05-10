Проекты нашего двора

Начался ремонт дворов по новым программам. Только благодаря одной из них – «Городская среда» - 15 540 уфимцев будут обеспечены комфортными условиями проживания. Первой ласточкой стал двор на «Юрюзани».
- Перестроить придомовую территорию так, как хочет большинство жильцов, вполне осуществимо, - считает жительница дома №132/1 по проспекту Октября Марина Азметова. – Уже к лету у нас станет уютно, дети будут играть на современных площадках, а автомобили парковаться отдельно, не мешая пешеходам.
Дымящуюся дорожку возле парковки утрамбовывает каток. Обнажившиеся после зимы колдобины одна за другой скрываются под ровным слоем асфальта. Старожилы Дарья Петровна и Назира Давлеткуловна внимательно наблюдают за преображением двора, над которым споро работают техника и коммунальщики. Асфальтируется не только проезжая часть, но и, что немаловажно, входы в подъезды, обустраиваются карманы, тротуары. Не забыты и газоны: разравнивается привезенный чернозем, высаживаются деревья, цветы. Не двор - мечта! А все потому, что он успел войти в программу благоустройства. Одними из самых активных горожан оказались жители Октябрьского района.
- 27 дворов благоустраивают, основываясь на местных инициативах, еще 27 – по проекту «Формирование современной городской среды», - рассказала начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района Гульшат Шайхутдинова.
Сейчас, по окончании майских праздников, общественное обсуждение дизайн-проектов уже завершено. Так, на реализацию одного проекта по программе «Городская среда» будет выделено до 3 млн рублей. Вклад жителей в реализацию проекта обязателен и может составлять от 5% и выше в зависимости от общей стоимости работ и решения собственников многоквартирного дома.
Помимо горожан, в публичных обсуждениях приняли участие представители общественных организаций, главы районных администраций, сотрудники структурных подразделений. Всего на участие в программе подали заявки жильцы 116 многоквартирных домов (МКД).
- Предусмотрено отремонтировать 81 двор, в состав которых входит 105 многоэтажек, - отметил и.о. первого заместителя главы администрации Уфы, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов. - Благоустраиваемая площадь составит 167 884 квадратных метра.
При чем на стадии общественного обсуждения в результате уточнений объемов работ по объектам на сумму освободившихся средств в основной перечень благоустроенных по программе дворов удалось включить два адреса из резерва: ул. Пархоменко, 96/98 и ул. 50-летия Октября, 2. На сегодняшний день в нем остался еще один дом по ул. Аксакова, 56.
Помимо работ по асфальтировке, проект «Городская среда» предусматривает заменить или заново установить 151 опору освещения, появятся 30 элементов благоустройства, в том числе 6 детских площадок на резиновой основе и 13 - на песочной подложке. Помимо этого установят десять турниковых комплексов и хоккейную коробку во дворе дома по ул. Рыльского 6/1, что достаточно дорогостоящее мероприятие, ведь одна такая конструкция стоит 2 млн 154 тыс рублей. В рамках программы также будет проведено комплексное благоустройство парка «Кашкадан» площадью 60 тыс кв. метров.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
- Это первый наш опыт, когда мы привлекли население, общественность к обсуждению программы, - отметил на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Все проводилось максимально прозрачно, жители, изъявившие желание, имели возможность ознакомиться с этой программой и более того – повлиять на ее формирование. Отныне все программы, которые мы реализуем в муниципалитете, связанные с благоустройством, формированием городской среды, вопросами ЖКХ и социальной сферы, должны таким же образом широко обсуждаться.