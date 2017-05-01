Дачная угроза

Плюсовая температура - благоприятный фактор для размножения мышей, крыс и полевок, которые могут создать серьезную угрозу здоровью и даже жизни людей. Грызуны - массовые переносчики очень опасного инфекционного вирусного заболевания - геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
В народе ее также называют «мышиной». Острая природно-очаговая вирусная инфекция человека поражает почки. В нашей республике основным резервуаром, переносчиком и источником заражения людей является европейская рыжая полевка. Ведущий путь инфицирования человека – воздушно-пылевой, когда высохшие выделения грызунов поднимаются в воздух с пылью при уборке помещения, валке леса, сборе хвороста для костра, работе с сеном, при употреблении в пищу продуктов, загрязненных выделениями грызунов, а также во время курения и приема пищи немытыми руками. Около половины заражений происходит во время прогулок в лесу, сбора грибов, ягод, листьев. В последние годы регистрируются очаги и в парковых зонах. От человека к человеку инфекция не передается.
В Башкортостане пик заболеваемости наблюдается в сентябре-ноябре, с января по апрель регистрируются единичные случаи. Более 70% заболевших - мужчины наиболее активного возраста (от 16 до 50 лет), преимущественно рабочие промышленных предприятий, водители, трактористы, работники сельского хозяйства. Реже заболевают дети (3-5%), женщины и лица пожилого возраста. От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит в среднем от 7-14 дней до 40.
- Начало заболевания похоже на обычную острую респираторную инфекцию - повышается температура тела, появляются головная боль, общая слабость, иногда тошнота, рвота и жидкий стул. У некоторых больных отмечаются заложенность носа, кашель, кратковременное ухудшение зрения в виде тумана и «мушек» перед глазами, боль в глазных яблоках, - сообщает Минздрав.
На 3-5-й день болезни к перечисленным симптомам присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется геморрагическая сыпь. Нарушается функция почек в виде уменьшения объема мочи, беспокоят жажда, сухость во рту, икота. Возможны носовые кровотечения. При появлении первых признаков заболевания нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Лечение проводится только в стационаре.
Анализ причин и условий заражения людей вирусом ГЛПС в республике за прошлый год свидетельствует о превалировании заражений в очагах лесного типа, на которые приходятся до 70% случаев.
По данным Роспотребнадзора РБ за три месяца текущего года зарегистрировано 234 случая заболевания. Среднереспубликанский показатель превышен в Благовещенском, Иглинском, Нуримановском, Уфимском и Чишминском районах.
В целях охраны здоровья населения и подавления активности природных очагов ГЛПС весной 2017 года на средства, выделенные из республиканского бюджета, запланировано проведение барьерной дератизации на территории Уфы площадью 12 400 га.
Мария АПКАРИМОВА.
Корзинка
На сегодняшний день вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным методом профилактики является проведение систематических санитарно-технических и грызуноистребительных мероприятий, соблюдение мер общественной и личной гигиены:
- весной необходимо вымыть полы с применением 3% раствора хлорамина;
- мягкий инвентарь, белье, постельные принадлежности просушить на солнце;
- продукты хранить на стеллажах в прочной таре или других недоступных для грызунов местах;
- после уборки помещений, похода в лес обязательно надо вымыть руки и лицо с мылом;
- не допускать захламления территории и зарастание ее бурьяном.