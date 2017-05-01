Заповеди Корчака

Безграничная материнская любовь – необъяснимый феномен, присущий большинству женщин. Однако любить ребенка нужно «с умом», ведь только от родителей зависит, каким человеком вырастет малыш, и пойдет ли ему на пользу забота и нежность и ваши уроки воспитания. И этому тоже нужно учиться. Вот только кто может научить мать или отца любить свое чадо?
История сохранила немало имен выдающихся педагогов, один из них особо достоин внимания, особенно когда все мы вспоминаем события грозных 40-х прошлого века.
…Жизнь, без преувеличения, великого детского врача, писателя и педагога Януша Корчака оборвалась в начале августа 1942 года. 64-летний руководитель дома сирот разделил участь двухсот своих воспитанников, войдя с ними вместе в газовые камеры Треблинки.
Он мог бежать и не единожды. Организаторы подпольного движения готовили его побег, но врач отказался: «Не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере? И можно ли это все пережить?», - ответил он спасителям. Учитывая его заслуги, даже гитлеровцы предлагали ему официальную бумагу – освобождение, но в шаге от небытия педагог был непреклонен. Свидетель тех событий рассказывал: «Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. Выстроенные четверками дети. Во главе — Корчак с глазами, устремленными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили: «Кто этот человек?». Я не мог больше выдержать — слезы хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками».
Педагогические идеи Януша Корчака можно сформулировать десятью заповедями, которые, несомненно, должны знать все мамы и папы.
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока.
5. Не унижай!
6. Обращай больше внимания на встречи с ребенком.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для него сделано недостаточно, если не сделано все возможное.
8. Ребенок - не тиран, который завладевает всей твоей жизнью. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, потому что он - это праздник, который пока с тобой.
Подготовила Екатерина МАРКОВА.