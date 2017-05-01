Передовая эфирного фронта

«Внимание, говорит Москва!» - с этой фразы начинались сводки и сообщения о положении на фронтах с первых дней Великой Отечественной вплоть до победного мая 1945 года. Но советские и зарубежные радиослушатели даже не догадывались, что еще осенью 41-го главные радиовещательные станции были эвакуированы из Москвы и Московской области на Урал и в Поволжье, а вывезенная из подмосковного города Ногинска самая мощная в Европе радиостанция РВ-1 с 1942 года работала в Уфе.
До появления телевидения и Интернета наиболее эффективным средством массовой информации и пропаганды являлось радио. Приемники были относительно просты и дешевы, а развитие мощных передатчиков уже в 1930-х годах позволяло передавать сигнал на коротких волнах, принимаемых в радиусе нескольких тысяч километров. В 1933-м в подмосковном городе Ногинске была создана новая радиостанция имени Коминтерна РВ-1 с самым мощным на тот момент в мире передатчиком в 500 киловатт, позволявшим уверенным сигналом охватить практически всю территорию Европы.
С началом Великой Отечественной, когда фронт стал приближаться к Москве, вопросом номер один стал вывод антенн и передатчиков за пределы радиуса действия немецких бомбардировщиков – в Поволжье и на Урал. Демонтаж оборудования радиостанции РВ-1 и его подготовка к отправке в Уфу начались осенью 41-го, а 25 ноября было принято решение разместить объект в здании бывшего лесхоз-техникума, недалеко от деревни Глумилино. Выбор места был отнюдь не случаен – это была самая высокая точка в окрестностях Уфы, что при 200-метровой высоте самих антенных мачт создавало хорошие условия для передачи сигнала.
Эшелон с оборудованием прибыл в Уфу в декабре 1941-го. Работы по монтажу передатчиков и радиомачт были в основном завершены к 15 апреля 1942 года. 1 мая было проведено пробное радиовещание, а уже 12 июня собранная на новом месте РВ-1 вошла в штатный рабочий режим. Период с лета 1942-го до конца 1943 года стал временем, когда Уфа располагала самой мощной радиостанцией Европы и стала центром советского радиовещания на оккупированные страны.
Еще в 1941 году в столицу Башкирии были эвакуированы жившие в СССР видные деятели Коминтерна. И мощная радиостанция позволяла вести антинацистскую пропаганду на родном языке. Передачи шли по 20 часов в сутки на 18-ти европейских языках. РВ-1 вела не только зарубежное вещание, но и работала для слушателей внутри страны. Передатчики транслировали Башкирское радио, сводки ТАСС с информацией о положении на фронтах, в стране и за рубежом, которые затем печатались в районных и дивизионных газетах.
Вторая половина войны позволила снять часть нагрузки на функционировавшую буквально на износ станцию РВ-1. Основное вещание вновь переместилось в Москву, а в 1943 году в Самаре была построена и начала работу самая мощная в мире радиостанция, передатчики которой могли выдавать в эфир сигнал мощностью до 1400 киловатт.
Однако РВ-1 долгое время продолжала считаться важным стратегическим объектом. В послевоенные годы на ней последовательно меняли трансляционное оборудование, которое теперь передавало в радиоэфир сигналы гражданских радиоканалов. Трансляции шли вплоть до 2003 года, когда было принято решение о ликвидации станции, сносе антенн и застройке некогда режимной городской территории новым жильем.
Алексей ФАТЫХОВ.