В главной роли - Уфа

Фильм «Из Уфы с любовью» на экранах столичных кинотеатров по популярности обошел знаменитый американский блокбастер. Прокат картины нашего земляка Айнура Аскарова продлили еще на две недели.
Сюжет заявленной лирической комедии незамысловат - приключения простого деревенского парня Урала в большом городе. Случайно встреченные Фарид и Александра открывают ему глаза на современный мир, а он в свою очередь заставляет их взглянуть на себя свежим взглядом.
Надо сказать, что на время сеанса зрители словно стали единой командой под названием «патриоты Уфы», с восторгом наблюдая виды родного города. То справа, то слева раздавалось: «Узнали?! А это где?».
Улицы, парки, бульвары, мосты, столь знакомые, вдруг засияли в новом ракурсе. И чем дольше шел фильм, тем больше распирала гордость: это же мой город!
Но не только в этом секрет успеха. История, которая разыгрывается перед нами, в принципе могла произойти в любом городе необъятной России. Если вспомнить творчество Василия Макаровича Шукшина, для которого деревня была символом правды и нравственности, а город – почти что монстром, где простому деревенскому жителю порой не выжить, в фильме Айнура Аскарова не так все однозначно. И хотя связь с аулом и бабушкой крепка, но и мегаполис вполне симпатичен, а главное, на его просторах гуляет свобода, которая дает тебе право выбора. И даже образ отца Фарида, художника, ведущего богемную жизнь, и бывшая невеста, променявшая заветное кольцо на современный гаджет, не портят идиллической картинки. Надо сказать, что жанр лирической комедии на глубину прочтения и не претендует. Здесь все очевидно и должно лежать на поверхности. В этом, к сожалению, картина далека от совершенства, ей порой не хватает и динамики, несмотря на то, что герои постоянно куда-то бегут, едут и летят.
Конец истории не так банален: хотя деревенские корни и крепки, но побеждает любовь, которая, как известно, границ не знает. Причем она настигает и возвращается даже к тем, для кого, кажется, была давно в прошлом.
- Пару лет назад мы начали собирать реальные истории уфимцев, - рассказывает режиссер Айнур Аскаров. - Откликнулось очень много людей, причем возрастных (даже бабушки начали присылать письма). Как ни странно, они были очень откровенны с нами, и почта превратилась в настоящую исповедальню. Но было ясно одно - они невероятно скучают по любви: волнениям и переживаниям юности. Мы увидели вроде счастливых, но в то же время очень грустных людей. И попытались это ощущение передать в фильме.
Что авторам вполне удалось. Модная нынче атмосферность ощутима в каждом кадре. Удачен выбор на главную роль студента Института искусств Аскара Нагаева. Проникаешься симпатией к его герою - непосредственному парню, которого сегодня и в глубинке встретишь редко.
Я бы посоветовала фильм школьникам, которые, что греха таить, не очень охотно изучают башкирский. Уверяю, они будут ловить каждую фразу и радоваться: знаю это слово. Мягкость и экспрессия языка завораживают, а русский жених, признающийся в любви на башкирском, вполне органичен.
Когда побежали последние титры, зрители остались на своих местах. Никто не торопился, словно боясь потревожить то ощущение, которое подарили нам Айнур
Аскаров и его команда.
Светлана ЯНОВА.
Корзинка
Фильм за две недели проката только в кинотеатре «Родина» собрал около 1 миллиона рублей.