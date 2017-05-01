Асфальтовый сезон

- Верхний слой здесь уже износился. Его нужно полностью снять фрезой. Машина проверенная, работает надежно. Сейчас «КамАЗ» подъедет, и сами все увидите! – заверили нас работники АО «Башкиравтодор». Бригада уже несколько дней трудится в самом центре Сипайлово.
Их задача - подготовить к ремонту участок трассы от тоннельной развязки до Сельской Богородской. Дело здесь не в ямах и выбоинах, а в опасной колее, попадание в которую чревато опасными последствиями. Потому внешняя часть полотна будет полностью обновлена.
Пока же нужно стесать то, что отслужило свой век. Делать это будет многотонная фреза в паре с «КамАЗом». В кузов опускается тяжелый «хобот». Спустя секунды из него уже сыплется черное крошево. Метр за метром стальные жернова дробят асфальтобетон, будто подросток - шоколадную плитку…
При этом сзади гусеничной фрезы находится еще один пульт управления. С него задается глубина погружения лезвий.
- Все зависит от характера поверхности. Как бы ни было, мы сводим ее к единому уровню. А когда на пути попадается люк – разумеется, давим кнопку «вверх», - говорит оператор.
Как раз в такие моменты позади нее остаются большие куски – так называемый шубур. Его ковшом подбирает идущий следом погрузчик, люди помогают лопатами.
В глаза бросается еще один «КамАЗ», на этот раз – с автоцистерной. Но в ней не топливо, а вода. Хотя и ее заливают в бак асфальторезки: без проливки полотна поднимется пыль.
- Новый состав уложат, когда мы закончим. А тот, что сняли, потом заберут коммунальные службы города. Крошка эта пригодится на отсыпке тех же грунтовых дорог, - резюмируют специалисты.
Груженый «под завязку» грузовик разворачивается и отправляется в сторону Инорса. А на его место уже встает новый. Всего же только на вывоз здесь работают шесть автомобилей.
Временной перевалочной базой стала площадка в паре километров дальше – как раз наискосок от гипермаркета «Магнит». Всего за пару дней здесь уже образовалась насыпь высотой в два метра и шириной в добрых пятнадцать. «Считайте сами: у меня за спиной примерно восемь кубов объема. И в день делаю не один такой рейс», - говорит водитель.
Простой ситуацию с уфимскими дорогами не назовешь. Общая их длина - 1528 километров. По мнению экспертов, четверть из них не соответствуют нормативным требованиям. В том числе из-за сильной изношенности. Какие меры по ремонту будут предприняты, рассказал начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов:
- Существует программа развития Уфимской агломерации, включающая в себя столицу и несколько близлежащих районов. Действовать она будет до 2025 года. Согласно ей, за сезон 2017 года в мегаполисе ремонт пройдет на 29 участках, общей длиной в 59 километров. Ориентировочная стоимость работ - 1 420 495,5 тыс. руб. Кроме того, займемся строительством надземного перехода через дорогу «Уфа – Аэропорт» в микрорайоне «Спутник». Вместе с монтажом дорожных знаков, ограждения, светофоров и камер видеофиксации общая сумма затрат на дороги составит 1 623 323,50 тыс. руб.
- Будут ли другие источники финансирования?
- Да. За счет этих средств завершим ремонт трассы «Уфа – Дема», Западной автодороги. А по улице Авроры и на проспекте Дружбы народов работа будет продолжена.
- Чем порадует будущий год?
- Пройдем еще почти 77 километров. В остальном – все примерно то же, меняются лишь цифры. К концу 2018-го хотим как минимум вдвое снизить число очагов аварийности. А долю дорог Уфимской агломерации, соответствующих современным требованиям, довести до 50 процентов.
- Каким будет развитие транспортной инфраструктуры города?
- В отдаленной перспективе можно говорить о возведении магистральной сети, ряда мостов и крупных развязок. В приоритете - завершение проспекта Салавата Юлаева с выходом на Бирский тракт. А также – работы по мосту в створе Интернациональной, который даст выезд на трассу М-7. Другой мост, что в районе улицы Воровского, ждет серьезный ремонт. Если говорить о новых дорогах, то они появятся на улице Рудольфа Нуреева и бульваре Девлеткильдеева.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.