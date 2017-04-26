ДОМ АРХИТЕКТОРА

Мы продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то, что большинство из них относятся к массовой застройке, обезличены и однотипны, для каждого из нас родной – особенный. Неважно где вы живете: в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или вчера только встретившей первых жильцов новостройке. У каждого здания - своя история, и она, в первую очередь – в людях.
Когда мы говорим «творческая мастерская», то воображение рисует необычное пространство, где-нибудь на крыше закрытого завода или уютные залы старинного особняка. Однако творческие дискуссии и споры о судьбе новых городских объектов уже несколько десятилетий решаются в обычной серийной пятиэтажке, построенной на закате 70-х годов прошлого века.
- С точки зрения архитектуры этот дом мало чем может быть интересен. Но в истории города он, несомненно, занимает определенное место, - говорит почетный архитектор России, член Союза архитекторов республики Рудольф Авсахов. - Проектировал здание эстонский специалист, полный тезка известного певца Георга Отса. Он недолгое время работал в «Башкиргражданпроекте», а затем уехал на родину.
Первый этаж специально задумывался для Союза, поэтому зонирован он очень удобно. Здесь все предусмотрено: и зал заседания (который также использовался для выставок). Примечательным элементом здесь стала уникальная люстра, специально созданная Юрием Пацковым. Еще одна комната была отдана под библиотеку – прежде пользовавшейся большой популярностью как среди студентов, так и у профессионального сообщества.
- Однако назвать это помещение подходящим на все сто процентов я не могу, - продолжает Рудольф Раисович. - Верхние этажи занимают жилые квартиры, часто случаются подтопления. Одним из серьезных недостатков можно назвать прокладку совмещенных сетей под полом, что приводит к их быстрой порче и необходимости замены каждые 5-6 лет. Так давно в доме был сделан хороший ремонт, но с тех пор он успел заметно «сдать» и сегодня, на мой взгляд, находится не в лучшем состоянии.
В начале 1990-х у архитекторов появилась возможность получить второе здание для Союза – находящийся под угрозой сноса особняк Тушнова. При строительстве магистрали (будущий проспект Салавата Юлаева) его планировали снести, но благодаря вмешательству общественности, в том числе и Союза архитекторов, удалось отстоять. После реставрации многие поняли, что особняк находится в прекрасном состоянии, но устная договоренность была нарушена, и дом передали другой организации. Сегодня там размещается республиканский Арбитражный суд.
«Эй, вы там наверху!»
Семья Марковых переехала сюда вскоре после сдачи дома в числе одних из первых новоселов.
- Мой муж, Юлий Федорович, был заведующим орготделом горкома партии и получил здесь квартиру, - вспоминает Людмила Константиновна. - Сначала квартира радовала, но почти за 40 лет обнаружилось немало странностей, допущенных при проектировании и строительстве.
Например, все из-за той же особенности планировки: трубы водоснабжения из кухни в санузел проходят под полом, а канализационный сток имеет изогнутую форму, из-за чего часто случаются засоры и аварии местного масштаба.
Зато в доме толстые надежные стены, просторные планировки, предусматривающие огромное количество мест для хранения, чем не могут похвастаться большинство типовых серийных домов того времени.
- В доме сложились добрососедские отношения, почти всех жильцов знаем по именам. У многих дети росли вместе, а потом и внуки, - рассказывают старожилы. – У нас только вот двор маленький, поэтому особо на совместные работы по озеленению или субботники не выходили. Но зато без опаски оставляли детей у соседей, иногда и на весь день.
Публика среди новоселов подобралась интеллигентная. Здесь получили квартиры учителя, среди первых жильцов была и известная в Уфе семья врачей Ростислава Петровича и Валентины Викторовны Козленко.
К слову, еще не так давно под окнами дома росли раскидистая черемуха и яблони, и, несмотря на близость оживленной магистрали, - двор был очень тихим. Сегодня большинство деревьев срублено, а маленький и некогда зеленый пятачок заасфальтирован под парковку.
Интересен и тот факт, что у дома несколько раз менялся адрес. Когда-то этот переулок значился как продолжение улицы 8 Марта, прерванной на пересечении улицы Мингажева трамвайной линией. Потом, во избежание путаницы отрезанный участок переименовали в переулок Пархоменко. Но загадки с адресом на этом не закончились. Сегодня Дом архитекторов значится на улице Пархоменко, 101/1, но стоит подойти к зданию со двора, как выяснится, что это переулок - Пархоменко, 9.
Такое произошло потому, что дом, по сути, был одним из первых примеров точечной застройки в полностью обжитом районе. И является поздней вставкой к хрущевке, построенной несколько раньше для сотрудников речного пароходства.
Екатерина МАРКОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.