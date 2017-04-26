Перезагрузка Кашкадана

Через несколько лет главный парк микрорайона Сипайлово заметно преобразится. Вокруг озера появятся деревья, в тени которых будет так приятно наслаждаться безмятежностью водной глади. А устаревшие строения заменит современный многофункциональный центр, обновятся кафе, пешеходные зоны, вспыхнут в вечерних сумерках уютным светом новые фонари…
- Когда в Стратегии Уфы -2030 мы закрепили, что в будущем у каждого района Уфы появится своя уникальная идентичность и качественное общественное пространство, мы и предполагать не могли, как быстро наши идеи начнут воплощаться, - написала на своей страничке в соцсетях начальник отдела стратегического планирования Главархитектуры Уфы Ольга Сарапулова. - Сипайлово вошло в перечень площадок приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года. За это время в микрорайоне должно появиться место для городских фестивалей и праздников, романтических прогулок и встреч с друзьями, для игр с детьми и занятия спортом. Надеемся, что проект даст старт позитивному преобразованию всего района.
А ведь чуть более десяти лет назад в Сипайлово вообще не было благоустроенных зон отдыха. На месте «Кашкадана» был пустырь, где скапливался мусор с местного рынка. Чтобы очистить площадку для будущего парка, пришлось вывезти более сотни КамАЗов бытовых отходов. А еще раньше, когда в панельки только въехали новоселы, на пустыре паслись коровы, и по весне старица Уфимки разливалась так, что вода доходила до подъездов. Часто летом на пустыре располагался приезжий зоопарк или цирк-шапито – вот и все развлечения…
Создание проекта перезагрузки парка было поручено московскому консалтинговому бюро «Стрелка». С февраля специалисты изучали потенциал территории и мнения горожан о том, каким они хотят видеть это место. Итоги работы были представлены 20 апреля на встрече с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым.
Значительное место в проекте отведено улучшению инфраструктуры рекреационной зоны. Вдоль берега озера должны появиться площадки для отдыха со скамейками и навесами, пункты проката лодок и приозерные кафе. Многофункциональный культурный центр будет призван угодить уфимцам всех возрастов, в нем запланированы даже лекторий и библиотека.
Кроме этого, рассматривалось предложение разделить пешеходные и велосипедные потоки, увеличив пространство для неторопливых прогулок вокруг озера.
Но наиболее сложной и значимой частью реконструкции парка должно стать его озеленение и проработка инженерных решений благоустройства берега. Работы в этом направлении начнутся уже этим летом. Чтобы наслаждаться тенистыми аллеями могли не только наши потомки, проектировщики предложили высадить крупномеры. Аккуратные кустарники и многолетники дополнят живописный пейзаж, снизят уровень шума и задержат пыль, идущую от оживленного движения по улице Жукова.
Проект благоустройства будет передан в городскую администрацию уже 30 апреля.
Екатерина МАРКОВА.