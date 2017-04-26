«Продаем очки - дешево и сердито»

Ассортимент уличных торговцев всегда широк: на их прилавках можно увидеть продукты, одежду и даже медицинские товары. Недавно у остановочных павильонов и на оживленных перекрестках появились самодельные лотки с широким выбором… очков с диоптриями! Цена радует – любая пара за сто рублей. Подходи, раскупай!
У «прилавка» за остановкой «Дом печати» давки, конечно, нет. Но то и дело скапливается группа потенциальных покупателей, рассматривающих товар.
- А откуда они, чье производство?
- Польша! – коротко отвечает продавец, словно название этой европейской страны является гарантом качества. Никаких других свидетельств и лицензий все равно нет.
- Очки для коррекции зрения относятся к категории медицинских товаров, - прокомментировали в Управлении потребительского рынка и развития туризма администрации Уфы. - А с января 2015 года на территории страны действует запрет на продажу данной категории вне стационарных мест розничной торговли, а значит, продажа на улицах города является несанкционированной. Кроме того, информация о медицинских изделиях должна содержать сведения о номере и дате регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Между тем покрытые дорожной пылью пакетики с оптикой расходятся весьма бойко. Среди покупателей в основном пенсионеры, но подходит и молодежь. На вопросы «фармацевт» отвечает неохотно, сетуя на особо дотошных.
- Ну откуда я знаю, одна вообще с рецептом пришла. Будто я разбираюсь в этих цифрах! - обращается она в поисках сочувствия.
Врач не советует
Но важно знать, что купленные у случайного продавца линзы могут заметно навредить здоровью глаз. Такой «эффект» придет незаметно вместе с утомлением, ухудшением зрения, головными болями, и многие даже не свяжут опасные симптомы с купленными по дешевке месяц назад очками.
- Нельзя относиться легкомысленно к собственному здоровью, - комментируют ситуацию доктор медицинских наук, профессор Рустэм Ахмадеев. – Дешевая оптика сделана из некачественного материала и может иметь грубые дефекты, такие как нарушение величины заявленной рефракции, межцентровых расстояний, вероятность астигматизма в линзе и многие другие. При выборе очков с диоптриями необходимо обращаться только к специалистам. Потому что «плохо вижу» - симптом, и врач должен установить причину снижения остроты зрения, а их может быть очень много: от обычной миопии до отслойки сетчатки.
Кроме того, все готовые очки для чтения выпускаются с одинаковым значением межзрачкового расстояния, равным 62–64 мм, а значит, не учитываются индивидуальные особенности лица. Между тем, у большинства из нас глаза относительно середины переносицы расположены асимметрично.
- Также готовые очки всегда имеют одинаковую силу линз для обоих глаз, - продолжает Ахмадеев. – Но большинству необходимы очки с разной оптической силой. Особенно опасно подбирать по принципу «надел, вижу хорошо - покупаю» молодежи и пожилым людям. В первом случае организм еще растет, и последствия могут быть непредсказуемыми, во втором – обостряются хронические заболевания, часто выявляются катаракта, глаукома, глазное давление и другие состояния, которые нельзя оставлять без контроля врача и заниматься самолечением.
Проверено на себе
Чтобы разобраться, что же предлагают уфимцам уличные торговцы, мы купили пару очков с заявленным межзрачковым расстоянием 62-64 и линзами «минус два». На бирке и оправе указан производитель - Fabia Monti. Интернет сразу дал ответ: итальянская фирма, производящая бюджетные очки на заводах Китая. Как видим, к родине Станислава Лема они не имеют никакого отношения. Цена в интернет-магазинах на очки этой марки всего от 75 рублей. Чтобы выяснить другие параметры, отнесли покупку в оптику для проверки на диоптриметре.
- На этот раз вам повезло, - удивила нас ее заведующая Розалия Гарипова. - Маркировочные наклейки содержат верную информацию. Представленный образец выполнен из дешевого пластика: как линзы, так и оправа. Видимо, продавец выбрал в «страны-производители» Польшу, потому что раньше их оправы действительно ценились, но сегодня практически все производство сосредоточено в Поднебесной.
Из наиболее часто встречающихся проблем, с которыми сталкиваются покупатели дешевой оптики: искажения, ухудшение качества «картинки», достаточно быстро на линзах проявляются волны и пузыри, царапины, оправа расшатывается. А непонятного происхождения галантерейный пластик оправы может вызвать аллергию.
Особо стоит задуматься тем, у кого диагностированы анизометропия, астигматизм, асимметричное положение глаз или межзрачковое расстояние сильно отличается от усредненных значений. В этом случае экономия может обойтись особенно дорого!
Екатерина МАРКОВА.
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По мнению ученых, в росте числа случаев миопии виноваты не книги, телевизоры и экраны компьютеров, а образ жизни. Главный враг, утверждают исследователи, - время, которое человек проводит на природе. Для детей и взрослых каждый дополнительный час нахождения вне помещений снижает вероятность развития миопии на два процента.