Строгость продавца – залог здоровья юного лица

Закон гласит: продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста, табачные изделия и пиво запрещено. Но соблюдается ли это правило? Мы решили убедиться в этом с помощью нашей помощницы, 15-летней Полины Сафроновой.
Готовясь к нашему «походу», на одном из форумов натолкнулись на тему «Как купить сигареты если вам нет 18, а курить-то хочется». Там даются несколько практических советов, как уверяет автор, действенных. Первый: просто купить в ларьке, там почти всегда продают. Главное - просить уверенно. И не показывать лицо. Второй - попросить прохожего, лучше мужчину, а то тетка может «разораться».
Мы решили проверить оба варианта и отправились по проспекту Октября от остановки «Госцирк» в поисках ларьков и «добрых и отзывчивых» уфимцев.
- Раньше никогда не покупала сигареты, да и от одноклассников подобных историй не слышала. Ребята курят, но электронные, - призналась по дороге девятиклассница. Выглядит она на свой возраст, одевается неброско и казаться старше не хочет. На наше «задание» пришла сразу после уроков со школьным рюкзаком.
Пройдя квартал и, не обнаружив ни одного ларька, решили заглянуть в супермаркет «Монетка», который был как раз по пути. Около кассы ни одного покупателя. Собравшись с духом, Полина подходит к продавцу и просит пачку сигарет, уверенно произнося название, словно это что-то обыденное, но женщина лет пятидесяти непреклонна.
- Восемнадцать есть? Паспорт с собой? - строго спросила она
- Забыла, - оправдывается Поля.
- Без документа не продам, - резюмировала встречу продавец.
Но, возможно, под камерами все продавцы ведут себя так? Поэтому мы пошли дальше.
По дороге зашли в круглосуточный магазин, который располагался на первом этаже жилого дома. Во «Вкусных продуктах» девочку ждал неожиданный вопрос.
- Вы когда-нибудь паспорт в нашем магазине показывали? - спросила кассир.
- Нет, - немного растерявшись, ответила школьница.
- Тогда не продам, - сказала сотрудница.
Мы задумались: а что бы было в случае утвердительного ответа?
Но получив от ворот поворот, дошли до остановки «Гимназия им. Рами Гарипова», где увидели два небольших магазинчика, торгующих шоколадками и жвачками.
- Пожалуйста, продайте. Вы не думайте, это я не себе, а для папы, - попыталась уговорить женщину за прилавком Полина.
Та ответила, что у нее внуки такого же возраста, и она бы не хотела, чтобы они курили.
В соседней «точке» продавец была не со столь активной жизненной позицией. И мало того, что все табачные изделия выложены на самом видном месте возле кассы и ничем не прикрыты, хотя по закону запрещается розничная торговля продукции с ее демонстрацией в торговом объекте, так еще и предложила широкий выбор, назвав всю линейку запрашиваемой марки. И вот когда продавец уже положила пачку перед девочкой и ждала денег, в разговор вмешалась я. Спрашиваю: «Почему вы продаете сигареты ребенку?»
- А что ей нет 18 лет? – испуганно воскликнула кассир.
- Если сомневаетесь, то должны спрашивать паспорт.
Женщина только развела руками.
Выходя из магазина заметили, что на двери красуется значок, запрещающий продажу табака лицам моложе 18 лет. Это была наша первая «удача». Мы подсчитали вероятность продажи подростку: 1 из 4 или 25 процентов.
В киоске возле лицея №106 решили поискать «добродеятеля» и попросили молодого человека помочь с покупкой, но он отказал.
Мы подвели итоги. Большинство продавцов не стали рисковать и нарваться на крупный штраф. Ведь закон суров: на должностных лиц он составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических от 100 до 150 тысяч.
Мария АПКАРИМОВА.
Корзинка
В России статистика школьников, которые увлекаются вредной привычкой, неумолима и составляет до 60 процентов учащихся старших классов.