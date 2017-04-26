Параллельная жизнь подземных переходов

Где купить вещи подешевле? Всем известно – в подземных переходах на проспекте Октября или около Центрального рынка. Здесь без перерыва на обед, в будни и праздники, с утра до позднего вечера «идет-гудит» своя жизнь. Предлагают все: от бижутерии и обуви до помидоров с огурцами. Продавцам закон о несанкционированной торговле не писан. Почему? Мы попытались это выяснить.
- Уберите вашу коробку, а то вам ее на уши оденут, здесь каждый сантиметр продан, - зловеще прошептала девушка в платке и куртке, развесившая футболки и пижамы на мозаичной стене подземного перехода возле универмага «Уфа». Она не подозревала, что моя коробка - бутафория. Я притащили ее сюда, чтобы втереться в их ряды. То, что место хлебное - сомнений нет, но вот алгоритм внедрения как-то не понятен. Торговать нельзя, но…
…Перемещаюсь вглубь перехода. Здесь уже расположились на деревянных засаженных столах ворохи брюк, носков, футболок, на стенах «поселились» халаты, блузки, платья. «Айда, дорогая, брючки померим, как раз сезон», - зазывает продавец. Я машинально смотрю и вспоминаю, что, действительно, пора бы обновить гардероб, да и цена завидная, такие же в торговом центре в полтора раза дороже. «А померить-то где?» «Да зачем? У вас стандартная фигура, вещь-то корейская, отличное качество. Где такое купите? Кто понимает, тот берет». Но тут я вспоминаю, что наличных у меня нет, да и вообще, я здесь с другой целью.
Спрашиваю колоритную женщину в шапке с помпошкой: «Можно рядом с вами встать?»
- Что у вас? Носки? Нет-нет! Место занято.
- Вы же стоите.
- Я за место заплатила еще в декабре, и каждый месяц полторы тысячи, как с куста! – «Помпошка» достает из кармана пачку чеков и демонстрирует мне: – Вот! Заплати (жест вверх) и торгуй. И прописка нужна! Здесь имеют право торговать только те, кто рядом живет.
Однако, денег у меня в «загашнике» нет.
Ладно, попробую «счастье» в подземном переходе у Центрального рынка.
- Можно рядом с вами встану? – интересуюсь у продавщицы сухофруктами.
- А с чем?
- Да с тряпками.
Женщина ворчит: «Развелось вас, ладно, вставай, что поделаешь, всем кушать надо». Интересуюсь, могут ли прогнать, а то хлопотно же - сначала разложи все, потом - собирай. Новая знакомая дает уроки выживания на этом «пятачке». Узнаю, что через полчаса сюда придут из администрации (они всегда в это время заглядывают), им на все вопросы нужно отвечать вежливо, скажут уйти – лучше сразу уйти, штраф выпишут – радуйся, легко отделалась (что такое несколько сотенок? Они быстро здесь окупятся). Контролеры уйдут, дело можно продолжить.
Сомнения все-таки закрались, не видно было по их поведению, что они бегают туда-сюда за угол. Продавцы стоят основательно – десятки ящиков, заполненные фруктами и овощами, на столе - массивные весы. Ни через полчаса, ни через два - не ушли.
В одном были правдивы - их контролируют. Ведь происходит все это в центре столицы, не за гаражами, не на окраине, а в зоне постоянного внимания и полиции, и администрации, и Центра общественной безопасности. Мы позвонили в ЦОБ, чтобы узнать – как так? Закон нарушается у всех на глазах.
- Торгуют на проспекте Октября, возле Центрального рынка. Скажите, разве им разрешено? Продавцы ведут себя так, как будто им это позволено.
- Нет. Это нарушение. Но у нас нет других полномочий, кроме как только наложить штраф. Изъять товар мы не можем, - прокомментировали ситуацию в Центре общественной безопасности.
Спрашивается, неужели искоренить это невозможно? Но вот пример остановки «Спортивная» почти доказал обратное. Здесь тоже обитали продавцы всякой всячиной, а также самостийные гитаристы, баянисты, однако сейчас их, как ветром сдуло, вернее, музыкой, заполнившей все пространство подземного перехода. Как только заходишь туда, хочется пулей вылететь. Да и репертуар подобрали соответствующий – в основном ретрохиты.. Ну а как торговать при таких децибелах? Впрочем, вчера увидела – торговец старыми книжками примостился на ступеньках, и громкая музыка ему не мешала. «Не шумно вам?» – спросила его Он кивнул понимающе, улыбнулся и вынул маленький наушник из уха: «У меня своя».
Ника НИКОЛЬСКАЯ.