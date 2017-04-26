Параллельная жизнь подземных переходов

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«Неэффективные меры»: в ООН оценили результаты антироссийских санкций Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис ...

СМИ опубликовали видео нападения на активистку «Яблока» в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как активистке «Яблока» Наталье Федоровой плеснули в лицо из баллончика неизвестным веществом. Произошедшее попало в поле зрения камеры у ...