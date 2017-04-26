Растем и будем расти

Как в непростых экономических условиях чувствует себя промышленность Уфы, в которой по итогам 2016-го сосредоточилось более половины (54,3 процента) республиканских объемов производства? Какие проблемы возникли и как разрешаются? Об этом «УВ» рассказала начальник Управления по работе с промышленными и муниципальными предприятиями администрации Уфы Елена Суворова.- Промышленный комплекс Уфы объединяет 145 крупных и средних предприятий. Темп роста отгруженной продукции с начала года снизился до 96,5% - во многом из-за общей тенденции в российской экономике. Но все-таки по этому показателю наша столица занимает второе место среди городов-миллионников после Омска. Наибольшая доля приходится на производство нефтепродуктов - 55,2%, транспортных средств - 10,1% и добычу полезных ископаемых - 10,5%. Собственно, первые две отрасли и оказывают наибольшее влияние на работу отрасли в целом.- А как дела у нефтяников и машиностроителей?- У первых наблюдается небольшое снижение индекса промышленного производства - 97,7% и темпа роста отгруженной продукции - 88,6%. Что произошло из-за уменьшения потребления топочного мазута, переориентации компаний с экспорта темных нефтепродуктов на более привлекательный экспорт нефти, оптимизации объемов переработки с учетом внутреннего спроса и замещения темных нефтепродуктов светлыми.А в производстве транспортных средств, хотя в денежном выражении выпущено меньше, объем отгрузки вырос более чем на 2,7%. Здесь львиная доля продукции, разумеется, за УМПО. В прошлом году предприятие активно инвестировало в техническое перевооружение предприятия и освоение новых изделий: вложило более 6 млрд рублей. А в этом планируется вложить около 16 млрд.- Хочется узнать и о других отраслях, не имеющих отношения к нефти и оборонному заказу, которые растут и развиваются.- Их немало. Успешно действуют предприятия электрооборудования и электронного оптического оборудования, где активно осваиваются новые виды продукции. Так, ООО «Уфимкабель» построило новый современный завод в Демском районе - в стройку и оборудование вложено более 1,5 млрд рублей.Оптимизм внушает положение дел в химической и фармацевтической промышленности: в первой объем отгруженной продукции увеличился на 1,6% при индексе промышленного производства 100,1%. А выпуск лекарственных средств успел вырасти на 2,9% уже в этом году. Для этого было сделано многое: так, Уфимский витаминный завод инвестировал более 700 млн в новый корпус для производства готовых лекарственных средств. 158 миллионов в модернизацию производства вложил завод «Иммунопрепарат» уфимский филиал НПО «Микроген». Оба предприятия расширяют ассортимент препаратов.Новый цех для производства промышленных компенсаторов строит ООО «СП «Витценманн-Руссия» - ввод здания запланирован на апрель, основное оборудование будет установлено и заработает в первой половине года. Общие инвестиции здесь составят около 250 млн рублей.Растет и пищевая промышленность: индекс производства - 105,3%, темп роста отгруженной продукции - 115,5%. За последние годы один только «Уфагормолзавод» вложил в строительство складских холодильных установок и расширение ассортимента свыше 550 млн. А в «Пивоварне Москва-Эфес» проведена модернизация производства на сумму более 111 млн рублей.- Уровень производства электроэнергии, газа и воды тоже немало говорит о положении дел в городе и в промышленности.- Объем отгрузки относительно прошлого года вырос более чем на 7%, и почти все предприятия отрасли отработали 2016-й с ростом показателей или на уровне 2015 года. АО «Башкирская электросетевая компания» инвестировала в объекты на территории Уфы и прилегающих районов 2,3 млрд рублей, а объем вложений ООО «Башкирская Генерирующая Компания» за 2016 год составил 5,2 млрд рублей.- Успехи предприятий должны отражаться и на зарплатах работников.- Отрадно отметить, что, несмотря на некоторые сложности в экономике, заработная плата персонала крупных и средних промышленных предприятий Уфы за 11 месяцев 2016-го увеличилась на 15% и составила в среднем 47 тысяч рублей.- Важный шанс для предприятий продвинуть свою продукцию, позиционируя себя в выставках и форумах. Насколько активно наши субъекты пользуются такой возможностью?- Мы заключаем с ними Соглашения о сотрудничестве с привлечением к реализации социальных проектов, участию в выставках, деловых поездках – на сегодня уже более 115 таких договоренностей.В 2016-м наши компании имели возможность представить свои высокие технологии и разработки на выставке «Инновационный потенциал г. Уфы» - в ней приняли участие более 50 заводов и субъектов малого и среднего бизнеса. Форумы Союза российских городов «Лучшие муниципальные практики», «Мегаполис: XXI век», малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС тоже дали им такую возможность.Также в прошлом году совместно с Фондом развития малого предпринимательства Уфы были организованы встречи с бизнес-сообществом Уральского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Казахстана, Киргизии, в которых приняли участие более 50 предприятий и 220 предпринимателей города.Чтобы наладить кооперацию, мы организуем и встречи с представителями малого бизнеса на базе уфимских компаний: в Институте нефтехимпереработки РБ, на заводе «Промсвязь», «Солитон», «БЭТО», «Уфаводоканал», НПА «Технопарк Авиационных технологий».Хотелось бы еще отметить, что такие значимые конкурсы, как: «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России», не обходятся без участия уфимских предприятий. В прошлом году их победителями стали «Башнефть», УМПО, «Корпорация «Уралтехнострой», «Буринтех», «Русджам Стеклотара Холдинг», «Уфимское протезно-ортопедическое предприятие», «Уфимская гипсовая компания», «Уфимский хлеб», «Башспирт», издательство «Китап», «Уфагормолзавод».- Расскажите о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса.- Во-первых, это - субсидирование части понесенных затрат: на участие в выставочной деятельности; платежей, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга (сублизинга) и затрат по уплате первого взноса по таким договорам лизинга. Во-вторых, финансирование инвестиционных проектов в приоритетных для города направлениях, микрофинансирование. Все это предусмотрено подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа РБ» - частью муниципальной программы развития мегаполиса. Также она предусматривает имущественную поддержку, реализуемую в рамках Федерального закона №159 Управлением земельных и имущественных отношений городской администрации.Для начинающих предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий, на базе городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства функционирует ИТ бизнес-инкубатор.Подготовила Елена БАЛАНДИНА.