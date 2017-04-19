Если врут весы…

В редакции раздался очередной звонок, в трубке слышен возмущенный голос: «Купила мясо на рынке в Затоне. А когда пришла домой, решила проверить на своих весах – и точно переплатила почти за полкило! Куда теперь жаловаться?»
- Если возникают сомнения, необходимо попросить продавца предъявить документ на весы, - рассказал специалист отдела поверки средств измерений механических величин Центра стандартизации, метрологии и испытаний РБ Павел Гарбуз. - Не смогли предоставить? Тогда обратитесь к контрольным приборам, которые есть во всех торговых центрах, - они также подлежат поверке. Если же нет такой возможности, идите в администрацию магазина с жалобой. Если они игнорируют ее, то в представительство Роспотребнадзора или в МТУ по Росстандарту.
В этом году специалисты центра придумали новый метод защиты интересов потребителя – отмечать весы «знаком качества» в виде голографической наклейки, которая означает, что они поверены.
Поверка - определение метрологических характеристик, проще говоря, погрешностей. После процедуры предпринимателю выдается заключение о соответствии весов требованиям. Результаты оформляются в виде нанесения клейма на весы, которое препятствует их регулировке в течение межпроверочного интервала, составляющего один год. Это делается для того, чтобы после ухода специалиста, продавец не «химичил». А в паспорте делается запись с указанием даты и лица, проводившего поверку. Любой вправе попросить данный документ.
Применение неповеренных приборов наказывается штрафом до ста тысяч рублей. Но если крупные торговые сети и рыночные комплексы процедуру проходят своевременно, то небольшие субъекты торговли часто отказываются от нее, считая необязательной.