Эркка Вестерлунд: «У меня в Уфе - две задачи»

В столицу республики с рабочим визитом прибыл главный тренер команды «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд. Он посетил оба ледовых дворца, встретился с главой республики Рустэмом Хамитовым.
- Нужен хороший результат главной команды, одновременно необходима перенастройка всей системы подготовки молодых хоккеистов. Вы - первый иностранный тренер в «Салавате Юлаеве». И это - определенный вызов. В то же время сделали такой шаг вполне сознательно. Мы по-хорошему заинтересованы в перенятии вашего колоссального опыта, - отметил Рустэм Закиевич.
После этой важный встречи финский специалист вместе с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом провел пресс-конференцию.
- Леонид Владленович, что привлекло вас в кандидатуре Вестерлунда?
- У нас был определен круг кандидатов, который со временем уменьшался. Я встречался с некоторыми из них. Все произвели очень хорошее впечатление, но мы приняли решение подписать контракт с Эрккой, потому что его программа, с нашей точки зрения, в данной ситуации устраивает больше.
- В прошлом сезоне «Салават Юлаев» очень быстро закрыл все позиции по игрокам. Можно ли делать прогноз на новый сезон, насколько быстро и эффективно пройдет трансферная кампания?
- На это нельзя делать прогноз. Никогда не знаешь, как ситуация развернется. В процесс вовлечено слишком много сторон, поэтому сейчас ничего сказать нельзя. После 1 мая наступит ясность, поскольку будут сделаны предложения всем ограниченно свободным агентам. Мы посмотрим, сделаем выводы и тогда более-менее картина станет ясна. Сейчас только предполагать можно.
- Есть ли какая-то новая информация по продлению или расторжению контрактов игроков, которые на данный момент в команде?
- В последнее время мы ничего такого не предпринимали. С кем продлили контракты – мы уже объявили. Сейчас ждем 30 апреля, после чего будем знать, что происходит на рынке.
- Эркка, вы всегда тренировали сборные и клубы в Финляндии, готовы ли вы к тому, что вас теперь ждет совершенно другой мир?
- Конечно - честь принять национальную сборную, но тренировать «Салават Юлаев» - совершенно другой вызов. Я и мой тренерский штаб должны научиться многому за короткое время перед стартом сезона. Уважаю российскую хоккейную школу. У вас великолепные, мастеровитые игроки. В Финляндии - хорошая командная работа. Соединить и то и другое будет вызовом для нашего тренерского штаба. Одновременно передо мной стоят две задачи – работать с основной командой Континентальной хоккейной лиги, а также с молодежью.
- Вы видели инфраструктуру клуба. Как вы можете оценить ее?
- Условия – великолепные. Все отлично: раздевалки, тренажерные залы и, конечно, ледовые площадки. Хорошее место для работы.
- Могли бы вы озвучить основные пункты вашей программы, о которой говорил Леонид Вайсфельд?
- В 80-е годы, когда Виктор Тихонов впервые посетил Финляндию, он говорил, что одно из направлений развития хоккея - «Быстрее, быстрее и быстрее». Мне действительно нравится активный, агрессивный хоккей. Мы используем термин «превентивный», «упреждающий», потому что на льду - игра каждого против каждого. Ты всегда должен быть чуть-чуть быстрее оппонента для того, чтобы выиграть все свои единоборства. Также хоккей – командный спорт. Все вместе выигрывают, вместе и проигрывают. Мы смотрели матчи «Салавата» в прошлом сезоне. Я думаю, что можем усилить и командную оборону, и атаку.
- Как вы оцените игру Никласа Сведберга? Он останется в команде?
- Мы много говорили с Леонидом об игроках, но пока мы не можем объявлять ничего до мая. Я должен обсудить его игру с тренером вратарей, получить больше информации. Пока ничего другого сказать не могу.
- Стив Мозес отлично играл с Линусом Умарком у вас в «Йокерите». Почему, на ваш взгляд, у него не получилось в СКА? И есть ли желание видеть его в «Салавате Юлаеве»?
- Я знаю много хороших игроков и многие из них хотели бы играть в Уфе. В СКА шесть звеньев игроков уровня национальных сборных. У Стива не было игрового времени.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.