Метры раздора

Уфимский лимонарий и строительная компания СУ-10 не могут поделить небольшой клочок земли. Оказалось, что часть территории питомника, которая была в его пользовании 27 лет, согласно публичной кадастровой карте принадлежит застройщику. Но несоответствие ее с данными государственного лесного реестра, находящегося в закрытом доступе, не позволяет решить этот спор.
Иными словами, у каждого свой документ. Какой из них имеет большую юридическую силу, 27 апреля решит суд. Иск в защиту прав самого большого лимонария в стране подало Министерство лесного хозяйства РБ.
- Осенью наш забор хотели снести и начать застройку, но мы не позволили. Такие суды - распространенная практика и в соседних регионах. В Челябинске и Екатеринбурге дела были выиграны, потому что из Гослесфонда эти земли не переводили. Делали запрос в Росреестр, но они не отвечают, кто и на каком основании передал застройщику наши земли, - объясняет заведующая учебно-опытным хозяйством Фарида Садыкова.
Территория вокруг лимонария – лакомый кусочек под строительство жилых комплексов: оазис в центре миллионного мегаполиса.
- Наша компания не претендует на участок, где находятся теплицы. Речь идет о границе между нами, буквально 3-4 метра. Там сейчас дикая поросль, но вторая сторона уверяет, что в этом месте высажены краснокнижные растения. Пока снег не сойдет, мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть, - говорит заместитель генерального директора группы компаний СУ-10 Эдуард Камалетдинов.
На деле оказалось, что речь вовсе не о 3-4 метрах. Согласно все той же кадастровой карте «спорный» участок занимает 3475 кв.м, а в денежном эквиваленте оценивается в почти 93 миллиона рублей. Плюс ко всему здесь проходит телефонная линия, располагаются пожарный резервуар и водоканал, отремонтированный в прошлом году на бюджетные средства.
Фарида Валиевна, проходя мимо, рассказывает, что каждая береза и кустарник имеют значение. 27 лет назад, когда образовывался лимонарий, здесь была гора щебня, который сотрудники убирали со студентами вручную, и сажали то, что сейчас некоторые называют дикой порослью.
- До лимонария здесь был ягодно-плодовый сад паркового лесничества. Потом все яблони и вишневые деревья вырубили. Ни о какой дикой поросли не может идти и речи. Мы высадили 300 растений: пирамидальные тополя, ели, черную березу, красный дуб, а лиственницу Сукачева, которая здесь растет, нельзя трогать по природоохранным законам республики, - объясняет Фарида Садыкова.
Граница на публичной кадастровой карте была определена Госимуществом в 2009 году, в 2011-м она уточнялась. Как говорят сотрудники лимонария, инженера, производившего замеры, они не видели. Но после этого территория изменилась. Данный участок «ушел» из владений, а дорога, которая с первого дня находится за забором, вдруг оказалась теперь в их ведении. Но общая площадь осталась прежней - 3,9 гектара.
По словам представителя СУ-10, компания планирует использовать участок для благоустройства двора. Если ситуация разрешится в ее пользу, на месте, где сейчас выращивают редкие деревья и кустарники, может появиться парковка для жильцов элитного комплекса.
Лимонарий уже понес убытки из-за новых соседей. В ходе возведения жилого комплекса в апреле 2013 года был нарушен силовой кабель, а при рытье котлована под фундамент многоэтажки повреждена система водоотведения. Из-за «раскопок» питомник был вынужден перенести свой забор, что привело к уменьшению территории.
Статус особо охраняемой природной территории мог бы гарантировать лимонарию защиту от посягательств на их территорию. Ведь согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых территориях», все участки такого рода учитываются при разработке схем землеустройства и районных планировок. Однако оформление документов было приостановлено в связи с выявлением несоответствия кадастрового паспорта земельного участка, свидетельства о государственной регистрации права, выписки из ЕГРП.
Уфимцы включились в борьбу за любимый питомник и составили интернет-петицию на имя главы республики Рустэма Хамитова и руководителя Русского географического общества Сергея Шойгу. Ее подписали 7911 человек.
«Лишних» квадратных метров у лимонария нет. Учебный питомник разделен на участки. Один - для студентов лесотехнического направления, другой - с декоративными растениями для факультета ландшафтного дизайна.