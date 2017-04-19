Когда достроят дом?

Уютные кварталы невысоких строений, почти в каждом дворе детские площадки, а сам район утопает в зелени. Такая заманчивая картинка проекта жилого комплекса «Дубрава», расположенного в 25 километрах от города, привлекла внимание многих… Однако на деле не все оказалось таким радужным. В редакцию обратились читатели, вложившиеся в долевое строительство и пожалевшие об этом.- В 2015 году мы заключили договор с застройщиком ООО «Базис» группы компаний «Рассвет-недвижимость» на приобретение однокомнатной квартиры в 1 200 000 рублей. Сделали первый взнос в 800 тысяч, остальную часть взяли в рассрочку, - рассказывает Виктория Борисова. – Должны были въехать еще в августе 2016 года, но когда увидели, на каком этапе строительства находится дом, поняли, что этого не случится. Застройщики признались, что не укладываются в сроки и предложили нам другой дом, который якобы будет сдан уже в конце года, но снова – разочарование. Затем нас перевели снова … и снова,.. так перебрали уже четыре квартиры, а за последнюю пришлось доплачивать еще 300 тысяч (она на 10 «квадратов» больше). Это сильно ударило по бюджету, но другого выбора не было, утешало то, что хоть какая-то стройка там ведется. Оформили ипотеку на 600 тысяч и теперь выживаем. Но я боюсь, что и этого жилья мы так и не дождемся…А пока семья Борисовых вынуждена жить на съемной квартире. Старую они продали в прошлом году, когда и рассчитывали переехать в жилой комплекс «Дубрава» (который, кстати, является участником программы «Доступное жилье для российской семьи»). В итоге за бюджетную квартиру пришлось заплатить куда большую цену, не получив за задержку сдачи дома никакой компенсации. По закону Российской Федерации застройщик обязан выплачивать неустойку за каждый просроченный день. Однако в самой компании об этом, похоже, предпочитают не думать. Ее сотрудница не стала называть своего имени, и на наш вопрос по телефону выразила удивление:- А где у нас долгострой? Задержка есть, наверное, как и у всех. Но мы делаем все возможное, чтобы решить ситуацию: например, покупателей квартир в домах №№ 5 и 7 по обоюдному соглашению перевели в другие, стараясь сохранить ту же площадь и цену.- Выплачивалась ли неустойка за задержку сдачи?- Но мы же переселили людей… Два дома уже сдали: №№ 2 и 4. Еще два: 1-й и 3-й планируем сдать в мае. А ведь дома строятся по низкой стоимости, у 70 процентов покупателей к тому же еще и рассрочка. Продажи упали, и у нас нет, к сожалению, финансовых возможностей, чтобы вкладывать больше установленного в строительство. Жаловаться на что-то и считать себя обиженным –неправильно.Но ее мнение расходится с законодательством.- Если сдача объекта просрочена, то застройщик обязан платить неустойку. Это даже не прописывается в договоре, а предусмотрено законом. И даже в случае «переселения» из дома в дом, несмотря на то, что застройщик предлагает взамен другие варианты, он должен придерживаться обусловленного срока, - пояснил юрист Сергей Хазиев.Но пока Виктория не решается обращаться в суд. А сдадут ли ей долгожданное жилье в мае, скоро станет известно. Редакция продолжает следить за развитием ситуации.