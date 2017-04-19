Долгострой-беспризорник

- Из-за этой стройки снесли около 20 деревьев, в том числе канадский клен, березу, сирень и черемуху, а сейчас повсюду грязь, - жалуется в редакцию жительница дома Алла Цветкова.
История со строительством надземного перехода с торговыми помещениями по улице Зорге тянется уже не один год. Со временем он превратился в заброшенный долгострой, вокруг которого образовалась свалка. А на небольшой площадке паркуются машины.
Мы решили выяснить судьбу проблемного объекта. С этим вопросом обратились в Управление капитального строительства города.
- На основании федерального законодательства застройщику было выдано разрешение. Тем не менее, учитывая многочисленные жалобы жильцов близлежащих домов о недопустимости возведения объекта, принято решение о его отмене, - прокомментировал начальник Управления капитального строительства города Марат Гареев.
ООО «Топограф» с ним не согласилось, обратилось в судебные органы для защиты своих прав. Арбитражный суд РБ удовлетворил его требования по выдаче разрешения, но окончательное решение будет принято после рассмотрения вопроса в апелляционной инстанции. Как будет развиваться ситуация дальше, станет ясно после решения суда. В Управлении капитального строительства пояснили, что за порядком на данной территории ответственность несет застройщик.
Наш корреспондент несколько раз пытался связаться с ООО «Топограф»: секретарь в приемной уверяла, что директора, его заместителя и юриста на рабочем месте целый день нет. Конечно, не отвечать на звонки удобная позиция, но не конструктивная.
Уфимцы не раз требовали остановить строительство, а инициативная группа жителей дома по ул. Зорге, 44 добивалась встреч с ООО «Топограф». Тогда на ней все же отчитался юрист предприятия Владислав Линник.
- Проект прошел экспертизу, все расчеты проверены. Почему слушаний публичных не было? Потому, что, согласно Градостроительному кодексу, на то нет особых причин, - сказал он.