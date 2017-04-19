Между Затоном и центром

В прошлом году трасса, соединяющая центр с столицы с Затоном, получила название проспекта Дружбы народов. В этом году она кардинально поменяет облик: с 24 апреля начнется ее долгожданный капитальный ремонт. Последний раз он проводился более 10 лет назад.
Администрация города заключила контракт с оренбургской строительной компанией «ГПДС». Сейчас на объект завезены материалы – песко-гравийная смесь, щебень в необходимых объемах, бордюрный камень. Применяются новые технологии – щебень изверженных пород более высокой марки и прочности, а также вяжущие полимерные битумы.
- Проспект обретет не только новое асфальтовое покрытие, но и остановочные павильоны с навесами, светофоры, усовершенствованное наружное освещение, полосы разгона и торможения, разметку из термопластика и новые дорожные знаки, - поясняет начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ленинского района Евгений Белов. – Для безопасности и снижения травматизма установят металлическое тросовое ограждение, исключающее съезд с края дороги и выезд на полосу встречного движения. Будут использоваться и современные средства контроля скоростного режима – радарные комплексы «Крис С».
Ремонт более 5 километров дороги начнется пикетами, сразу на нескольких участках, закрытие тоже предусмотрено поэтапное. На период проведения работ будет полностью ограничено движение грузового транспорта, введен скоростной режим. Пассажирам общественного транспорта можно не беспокоиться – автобусы будут ходить в прежнем режиме. Но жителям микрорайона и водителям транзитного транспорта свой маршрут следует планировать заранее.
Венера КАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.