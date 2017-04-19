Чиновником быть непросто

В Городском Дворце культуры отметили День местного самоуправления.
- Спектр задач, которые ежедневно приходится решать сотрудникам органов местного самоуправления, чрезвычайно широк, - отметил заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. - От их компетентности и ответственности зависит, насколько наш город будет комфортным для проживания, работы и отдыха. В свою очередь инициатива и реальные дела горожан осуществляются при активной поддержке муниципалитетов.
Эти традиции были заложены ветеранами.
Римма Канбекова 32 года проработала в отделе коммунального хозяйства Октябрьского района. Она и сегодня может рассказать о каждом из 3650 домов частного сектора.
- Прошла хорошую производственную практику на заводе, - говорит ветеран, - поэтому общаться с людьми было легко, подсказывала им, куда обращаться в том или ином случае, правильно оформлять документы.
А бывший секретарь исполкома Октябрьского района Светлана Исламова вспоминает: в 1970-е в штате было всего 16 человек, сегодня количество служащих увеличилось, но ведь и район разросся, а по численности населения занимает первое место в городе.
Первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Игорь Трухневич в структуре местного самоуправления с 1983 года, начинал простым рабочим, был мастером, прорабом и уже почти 20 лет на службе в муниципалитете.
- Стараемся вникать в проблемы жителей, - говорит он, - качество жизни людей улучшается, они стали более требовательными, а мы стараемся делать все возможное для их благосостояния.
По традиции на мероприятии наградили победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий».
Первое место в номинации «Строительство и системы жизнеобеспечения» присуждено начальнику отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района Ольге Филевой.
Ее рабочий день начинается в шесть утра: Ольга Николаевна «обходит» свою подведомственную территорию, смотрит, устранили ли недостатки и где надо приложить хозяйскую руку.
В администрацию тоже пришла с производства 15 лет назад.
- Чиновником быть непросто, на нас лежит огромная ответственность, - считает она, - и с каждым годом нагрузка возрастает. Иногда рабочего дня не хватает, а дома ждут близкие.
Среди призеров конкурса – начальник юридического отдела администрации Октябрьского района Саида Суворова.
- Мне нравится помогать людям, - поделилась она, - Учу их ориентироваться в непростых правовых вопросах.
Саида вместе со своими коллегами на сцене ГДК исполнила песню про родной район, которая впечатлила многих еще на торжестве в честь его 40-летия. Не подкачали и служащие других администраций. В этот день они показали, что не только профессионалы в своей сфере, но и творческие люди. Концертные номера с их участием были приняты на ура.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.