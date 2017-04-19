Что принесет «большая вода»?

Очередное утро жителей девяноста одного садового товарищества Уфы началось со свежих данных об уровне воды в реках. Любая полученная информация тут же расходится по чатам социальных сетей. Это понятно: в зоне подтопления постоянно живут более 1700 человек, из них 330 детей и девять беременных женщин. Отдельная категория – инвалиды и маломобильные граждане, которых 14. Одним из мест, где ждут наводнения, стало Демское лесничество, куда мы и отправились.
О том, что такое паводок, здесь знают хорошо: в прошлом году некоторые дома залило выше первых этажей. А сейчас на нешироких улочках тихо: «встали» многочисленные стройки, люди привычно перебираются в город, чтобы переждать стихию. Хотя «большой воды» пока еще нет. Но в минувшую весну поток даже перекрыл выезд, и тогда на время местные жители стали островитянами.
- Пока я все готовлю и осматриваю, жена с дочкой собирают вещи, документы. Дом у нас двухэтажный, мебель, технику и все, что можно, уже подняли наверх. Семью я отвезу к теще, а сам вернусь: не бросать же хозяйство без присмотра, - говорит житель располагающегося здесь садового товарищества Динияр Мухамадуллин, - овощи и заготовки из погреба уже достали: ведь грунтовые воды тоже поднимутся. Да и продукты на несколько дней закупили.
Портативная газовая плитка, три двадцатилитровых бутыли с питьевой водой, консервы и сухари. Всего этого должно хватить дней на семь, затем пик паводка обычно проходит. По словам местных жителей, только за последнее время их несколько раз посещали сотрудники Центра общественной безопасности. В числе прочего, говорилось о том, что все затопленные улицы будут патрулироваться полицейскими. А значит, мародеров можно не бояться.
На соседнем участке готовится к «сырости» еще один садовод, Игорь Красников. Прежде всего, нужно сгрести мусор, убрать под крышу бытовые приборы.
- Все, что может быть унесено, перетаскиваю в сени. А еще важно не дать намокнуть удобрениям. Вступая в реакцию с водой, некоторые из них запросто разъедают дерево, и даже металл, - считает он.
Хозяин идет в гараж и демонстрирует нам резиновую лодку. Она вполне может стать единственным транспортом на неделю и даже дольше. На случай возможных перебоев с электричеством тут же стоит бензиновый генератор. Дело в том, что при подъеме Белой и Демы до критического уровня энергетики во избежание ЧП отключат линии.
Во время объездов специалисты Управления гражданской защиты уточняют количество проживающих детей, а также беременных женщин и больных. К счастью, большинство таких семей уже перебрались в безопасные места. Но кого-то спасателям пришлось и уговаривать… Есть такое понятие, как простая человеческая неорганизованность. Так, в прошлом году в разгар паводка хронический сердечник вдруг обнаружил отсутствие нужных таблеток. В срочном порядке они были доставлены сотрудниками чрезвычайных служб.
Наряду с другими бедами потоп – еще и время активизации геморрагической лихорадки, брюшного тифа или дизентерии. Учитывая это, в ближайшее время жители Демского лесничества и других «плавающих СНТ» получат лекарства-бактериофаги.
- Раньше нас мыши беспокоили, их ведь ручьи выгоняют из нор. Спасу не было. А сейчас обработка проводится два раза в год. Так что все нормализовалось, хотя и живем рядом с лесом, - говорит председатель СНТ «Плодородие» Вячеслав Комлев.
По словам врачей, раздача таблеток - мера профилактическая. За инфекционной обстановкой в Уфе и республике сейчас следят 13 лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии. Тем не менее, пользоваться уличными колонками и колодцами в местах разлива рек нельзя категорически. Для обеспечения живущих там людей будет использоваться пятнадцать специальных автоцистерн большой вместимости.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.