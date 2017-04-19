Что принесет «большая вода»?

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Селезнев назвал свой приговор в 27 лет тюрьмы равносильным смертному Гражданин России Роман Селезнев, осужденный в США на 27 лет тюрьмы за кибермошенничество, назвал приговор равносильным смертному. Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон, США) приговорил гражданина ...

Белый дом: Трамп знает о полетах российских бомбардировщиков у Аляски Спайсер отметил, что "это не является чем-то необычным". "Мы также проводим патрулирование в международном пространстве… это соответствует международным правилам", — добавил он.