ПОД СЕНЬЮ ЯБЛОНЬ И РЯБИН

Улицу Аксакова, на которой прежде обитал мелкий и средний торговый люд, сегодня трудно назвать живописной. Многие здания, стоявшие здесь в прошлом веке, остались лишь на фотографиях. А пышную зелень приусадебных садов сменил строгий бетон многоэтажек и заводских корпусов. Но и сегодня еще можно увидеть осколки уходящей Уфы, находящиеся на грани исчезновения. Одним из них можно считать бывшую мещанскую усадьбу №82 (ранее ул. Каретная (Аксаковская, 78), принадлежавшую семье Лопатиных.
120 лет - в обед
Отставной унтер-офицер Евфимий Амфилохиевич Лопатин и его жена Анна Сергеевна купили участок между 1883-м ( по документам в этот год владелицей усадьбы была Пелагея Карева, а в последующих документах уже значатся Лопатины) и 1897 годом.
- Двухэтажный каменно-деревянный дом с резными наличниками, карнизами и филенчатыми пилястрами представляет собой образец губернского деревянного и кирпичного зодчества, - говорит знаток уфимской старины Владимир Захаров. - Он является выявленным памятником истории и культуры и визуально составляет единый ансамбль с соседней усадьбой Судаковых (н. №84), формирующей историческую среду старинной уфимской улицы.
По воспоминаниям старожилов, Лопатины торговали сеном на ближайшей торговой площади, а также держали каретную мастерскую. По всем признакам дела у них шли неплохо, так как во дворе был построен одноэтажный деревянный флигель с мезонином для проживания прислуги. Он сохранился до наших дней, и сегодня там размещены три жилые квартиры. Правда, еще в 20-х годах к нему был сделан кирпичный пристрой. Также во дворе стоял бревенчатый каретник и был разбит плодовый сад в несколько квадратных сажень.
Интересную характеристику здешним домам в одной из своих работ дает кандидат архитектуры Светлана Семенова. Она считает, что их возраст намного больше и вероятнее всего строились они в несколько этапов: «Первый этап начался не ранее 1820-х годов ХIХ века с постройки деревянного трехоконного одноэтажного по адресу: Аксакова, 82 и такого же рядом – №84/2. Сегодня они спрятаны под фасадной кирпичной облицовкой. Никто не сможет опровергнуть то, что их владельцы мещане Судаковы и из «офицерского сословия» Лопатины при перестройке в начале ХХ века не выкинули старые деревянные наличники, карниз и фриз, а прикрепили на новые фасады. Словом, архитектуру прежних домов, которая явно относилась к «позднему» классицизму, взяли за основу при дальнейшей достройке для превращения в двухэтажный полукаменный доходный дом по улице Аксакова, 82 и в одноэтажный каменный жилой (с лавкой) по улице Аксакова, 84/2. После переделок к началу ХХ века у 82-гополучился главный полукаменный фасад в шесть осей окон и с деревянными сенями, примыкающими к боковому фасаду. Сени закрывают лестницу с балясинами на второй этаж, завершаются гладким трехступенчатым аттиком (декоративная стеночка)».
«Где все просто и знакомо…»
С приходом Советской власти владелицей усадьбы долгое время оставалась вдова Анна Сергеевна. Конечно, ей пришлось «уплотниться». В 1923 году особняк разделили на восемь квартир, в которых проживало 29 человек. Одна из них была отдана семье Лопатиных. Через три года здесь уже числилось 5 квартир, но количество семей увеличилось. Часть дома уже в этот год пользовалась благами электрификации. К тому же под коммуналку отдали и флигель, заселив туда шесть семей. Всего в усадьбе на этот год проживало 39 уфимцев.
За время «коллективного пользования» дом заметно изменился. Нововведения в духе «забить досками, а ходить кругом, вокруг, через черный вход» происходили тогда не только у профессора Преображенского. Хотя у Карла Маркса об этом нигде не говорилось, парадные входные группы ликвидировались повсеместно. Владения мещанки Лопатиной не стали исключением. Парадный вход с улицы Аксакова был закрыт, а двойным дверям рачительные хозяева наверняка нашли новое применение. Здание претерпело и другие изменения, вызванные бытовой необходимостью. Так, после революции в правой части фасада были сделаны ложные высокие сени и достроен одноэтажный жилой пристрой. С левой стороны появились сени с лестницами.
- В 1966 году по обмену мы въехали в квартиру Евдокии Осиповой, дочки той самой Анны Сергеевны Лопатиной, владевшей этим домом с конца XIX века, - вспоминает жительница Майя Малина.
По воспоминаниям жильцов прежняя хозяйка жила здесь с детьми и слыла образованной женщиной. После смерти Анны Сергеевны квартира осталась ее дочери Дусе с мужем (супруг Евдокии Осиповой умер в 1936 году). После переезда Евдокия Евфимовна некоторое время жила в доме №57 по улице Карла Маркса, но переехала в Алма-Ату, где вскоре скончалась.
- Удобств, в привычном понимании городского жителя, в доме нет, - продолжает Малина. - Мы сами устанавливали газовую колонку, душевую кабину. Туалет у нас до сих пор на улице. Я порой горько шучу, что из нашего дома можно сделать музей: «как жили до революции». А между тем мы платим квартплату в среднем 3000 рублей (за 55 кв. м).
Дом признан аварийным и подлежит расселению и сносу, но с такой оценкой согласны не все. Хотя, за последние полвека здесь ни разу не производили капитального ремонта.
- Сам по себе дом еще очень крепок, хотя и требует хорошего ремонта. Понятно, что с ним меня связывает много теплых воспоминаний. Здесь сохранилось удивительное и такое редкое ныне добрососедство. Все мы как одна большая семья, хотя старожилов практически не осталось, - говорит Майя Владимировна. – Дело не только в моей личной привязанности, мы готовы съехать в любой момент, но хочется, чтобы дом был сохранен для будущих поколений. Здесь могут разместиться коммерческие или общественные организации.
Судьба особняка
Сносить или сохранять старинные дома? Этот вопрос на многих горожан действует хуже красной тряпки. Одни встают на защиту столетних усадеб, другие, не выбирая выражений, призывают снести «развалюхи». Но даже западные эксперты, на мнение которых так любят опираться урбанисты, признают необходимость сохранения в крупных городах старинных зданий, объясняя это не только важностью таких строений для жизнеспособности и оживленности города, но и для его экономики.
Действительно, отреставрированные памятники старины часто становятся офисными центрами, магазинами, аптеками, даже образуют своеобразный старый деловой центр, привлекающий туристов. Как правило, специалисты отмечают, что именно в таких местах высока концентрация и представителей творческих профессий: редакций газет и журналов, арт-студий, галерей и прочих.
- Два года назад я обращалась к республиканским властям, - продолжает Майя Малина. – Состоялась встреча с участием Министерства культуры и краеведов, наш вопрос обещали рассмотреть и дом сохранить. Но, видимо, планы поменялись. За каждым старинным домом, тем более если его история исчисляется столетием, - судьбы простых уфимцев, из которых сплетается история нашего города. Почему мы об этом забываем?
…Скоро в мегаполис наконец-то ворвется весна, белым облаком зацветут вековые яблони во дворике старинного дома на улице Аксакова. И кто знает, может быть, в последний раз. А жаль…
Екатерина МАРКОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.