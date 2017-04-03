Вместо таблетки - йога

«Много лет болели ноги, ничто не помогало - ни мази, ни таблетки, а сейчас хожу нормально».
«Решила попробовать что-то новое для себя, после первых занятий увлеклась. Удивительное дело - нормализовались давление и сон». – говорят те, кто приобщился к системе йогов.
В уютном спортзале ФОК ДК «Молодежный», где идут занятия, много света и пространства. Инструктор-специалист по традиционным системам оздоровления Галина Абдрашитова рассказала что делать, чтобы быть здоровым и энергичным.
- Кто приходит к вам?
- Возрастных ограничений нет. А основная причина - оздоровление. Я тоже пришла в эту систему, когда 22 года назад спина не выдержала большой нагрузки.
У нас есть порграммы и для женщин, и для поднятия иммунитета, чтобы была здоровой спина, одно из новых направлений - йога для тех, кому 65 лет. Она проходит в рамках благотворительности.
- Могут ли занятия поднять тонус так, что впору забыть о таблетках?
- Если вы уже пьете лекарства, то их, конечно, йога не заменит, но дозировку некоторых препаратов можно уменьшить. Ко всему надо подходить индивидуально. Я бы сказала так: если вы занимаетесь по этой системе, то о многих лекарствах забудете. Потому как главное, чему учат приверженцы древней системы, - быть здоровыми.
- Упражнения на первый взгляд простые, особенно для новичков…
- Начинаем, конечно, с простого, потом задачи усложняются, все идет поэтапно. Но уже после первых уроков вы почувствуете себя по-другому. Прежде всего, улучшается кровоснабжение. Медики считают, что для поднятия иммунитета нужно, чтобы лимфа в крови активно циркулировала. Мы двигаемся, делаем наклоны, повороты, приседания – лимфоток идет по телу, доходит до всех проблемных зон (где щелкает, ноет), чистит и питает их, и боль уходит.
- Можно ли таким образом победить и депрессию?
- Откуда ей взяться, если каждый день заряжаешься энергией? Мы же привыкли сначала беспросветно хандрить, а потом искать ответы, как от этого состояния избавиться.
- Стрессы, невзгоды, как же избежать их?
- Невозможно, да и не надо ставить таких задач. Мы живем в социуме, людей, которые окружают нас, не переделать, они такие, какие есть. И все мы – не идеальны. Стресс, гнев или, наоборот, радость, словом, эмоции - реакция организма на ситуацию. Это нужно принимать как должное. Другое дело, не зацикливаться на негативе, а для этого нужны знания, философия. Мы годами изучает математику, физику, другие дисциплины, но не знаем, как жить счастливо. Этому никто не учит.
- Чтобы заниматься йогой, нужно изучать ее философию?
- Нет, сначала нужна практика. Это - восточный способ обучения, теория идет следом. Раньше не было книг, только учителя, смотрели на них и делали как они. Нам же нужна мотивация. К примеру, нормализовать давление можно с помощью дыхательной гимнастики – 4 минуты в день и вы забудете о проблеме.
- На самом деле, многие ведь знают о чудодейственности занятий физкультурой, закаливании…
- Да, но человек хочет развиваться комплексно: не только физически, но также и свой разум, и дух. В системе все это есть и реализуется за счет элементарных вещей, например, каждодневного самоанализа, наличия поддержки и контроля со стороны тренера, регулярного усложнения программы практики.
Важное условие: чтобы йога заработала, нужны занятия утром и вечером. Также, как регулярно мы едим, должны давать энергию мышцам.
- Что посоветуете тем, у кого проблемы с лишним весом?
- Волей-неволей необходимо нормализовать питание. Мы думаем, как питаться, чем и сколько. Организму много не нужно. Зачем, если есть энергия. Это как батарейка, если заряжена, то и подзарядка не нужна. К нам часто приходят те, кто хочет похудеть. Мы не ставим для них никаких запретов на еду, но без коррекции питания, трудно достичь нужного результата. Здесь нужны и занятия, и подсчет калорий, и диета. Йога сама вносит корректировку. Мы получаем силы и энергию, и тело говорит: «А зачем много кушать?»
- Что же самое главное в системе?
- Самодисциплина. Но нам легче таблетку выпить, чем несколько минут правильно подышать. В йоге 395 способов медитации, 500 асан для тела, дыхательный комплекс. 50 упражнений может выучить каждый.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.