Вместо таблетки - йога

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков жестко ответил британскому коллеге Мэттью Райкрофту после критики последнего в адрес России.

Трамп рассказал Си Цзиньпину об ударах по Сирии во время десерта

Президент США Дональд Трамп рассказал, что уведомил председателя КНР Си Цзиньпина о ракетных ударах по Сирии во время десерта.