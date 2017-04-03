По замкнутому кругу

Сабир Загидуллин звонил в нашу редакцию не раз. Жаловался на невысокую температуру горячего водоснабжения в его квартире, расположенной в доме №6 по улице Зорге. Согласно замерам она составляет 52-54 градуса вместо нормативных шестидесяти. К нему приходили и из жилищной инспекции, и из домоуправления. Но вопрос никак не решается. Как в этой ситуации быть?
В УЖХ Советского района нам сообщили, что нарушение температуры происходит за-за отсутствия циркуляционной линии с момента постройки дома. В ЕРКЦ направлено письмо на корректировку платы.
- Да, письмо мы получили, но корректировка только за месяц – с 1 по 31 марта. Возмещение будет небольшим: за шесть градусов всего 5 рублей 40 копеек, - прокомментировала заместитель начальника по организации, сборам и платежам ЕРКЦ Светлана Ахматова.
Но почему только за месяц? Ведь судя по причине, вода более горячей уже не станет.
- Даже несмотря на то, что горячее водоснабжение в здании устроено с нарушениями, корректировку придется делать ежемесячно согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Устранить их обязана ресурсоснабжающая организация БашРТС, капитально отремонтировав систему подачи горячей воды, – сообщила инженер УЖХ Советского района Надежда Марфина. - Замеры надо делать рано утром или поздно вечером. Днем температура может снижаться из-за активного водоразбора, когда соседи тоже пользуются горячей водой. Таких домов без циркуляционной линии в городе очень много. Это далеко не единичный случай.
Но Сабир Гайфуллич не верит тому, что ему говорят. Ведь в 2014 году в доме был сделан капитальный ремонт и сменены трубы.
Фото Риты Ишниязовой.