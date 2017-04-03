Обеспечат правопорядок

В Уфе зоны потопления защитят от мародеров. Сотрудники полиции будут проводить круглосуточные рейды против мародерства. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Уфе Рим Байбурин.
…Пенсионеры Татьяна и Анатолий Шерстобитовы - старожилы на Кордоне, сейчас работают сторожами. С наводнением глава семьи знаком не понаслышке. Родился в 1950 году, в бане как раз в паводок. Так что «скорая» до его матери «доплыла», когда он уже появился на свет. И сейчас вспоминает другие потопы, когда вода за считанные часы даже смывала дворовые постройки: в 1991, 1979, 1987 и 2007-м годах.
- Все-таки как-то тревожно, - говорит он. - Снега выпало много, каждый вечер следим за новостями. Больше беспокоимся об имуществе – все не вывезешь, а доставалось нелегко.
- Сообщения о фактах мародерства будут незамедлительно передаваться в дежурную часть Управления МВД, на место сразу выедет следственно-оперативная группа. В настоящее время участковые заняты подворовыми обходами, - пояснил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Уфе Рим Байбурин.
Также в зонах прохождения паводка будут дежурить экипажи ДПС. Особенно это касается мест возможного перелива дорог. Готовятся основные и запасные маршруты движения, места стоянок транспортных средств, возможной эвакуации населения. Во время паводка проезд всех транспортных средств через переправы рек и озер будет запрещен.
- Соответствующие указания по обеспечению правопорядка даны всем подразделениям УМВД по Уфе, работа ведется в тесном взаимодействии с администрациями районов города, - прокомментировал Рим Байбурин.
Ирина ШИПУНОВА.