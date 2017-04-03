Точка притяжения

Эльвира и Рашит Азнагуловы долгое время снимали жилье в доме на улице Революционной. Когда в семье родился второй малыш, решили обзавестись собственной квартирой. Но средств хватило лишь на скромную «трешку» в Новобулгаково.
- И теперь мы относимся к Уфимскому району. Но дочка продолжает ходить в свою школу №20 на Центральном рынке. Она к ней привыкла и не захотела расставаться со своим классом, а также с танцевальным кружком во Дворце Комарова. И теперь ежедневно преодолеваем десятки километров и тратим больше часа, чтобы добраться до города. После выплаты ипотеки, конечно, планируем вернуться в Уфу. Но на это надо еще шесть лет.
И таких историй очень много. Зубово, Шамонино, Локотки, Булгаково, Дмитриевка, Миловка, Благовещенск… Ранним утром поток машин со всех сторон устремляется в Уфу. Эксперты подсчитали, что их число варьируется от 50 до 80 тысяч в зависимости от дня недели.
Еще в начале марта на Окружном совете ПФО столичные власти выступили с предложением разработать единые правила и нормативно-правовую документацию и принять соответствующий регламент по развитию городских агломераций.
- Наше предложение было поддержано полпредом президента Михаилом Бабичем, - отметил глава администрации Ирек Ялалов. - Мы ожидаем, что проблемы будут обсуждены на федеральном уровне. Нам необходимо подготовиться и определить для себя ряд ключевых вопросов, которые возникают при стихийном развитии агломерации.
Супруги Шарифуллины пять лет назад решили поменять «однушку» на Спортивной на дом с участком в 10 соток в Юматово. Итог –изнурительная дорога и ежемесячные расходы на бензин в 6-7 тысяч рублей.
- Все соседи работают в Уфе. Днем в поселке остаются только дети и старики, - говорят Шарифуллины.
- Основной блок вопросов очевиден – повышенная нагрузка на социальную инфраструктуру. Наши детские сады и школы, поликлиники посещают десятки тысяч человек, не являющихся уфимцами. Все это увеличивает незапланированные расходы городской казны, - отмечают в муниципалитете.
Расчетная нагрузка на дорогу Уфа - Аэропорт при южном въезде в город рассчитывалась в 50 тысяч автомобилей в сутки, а сегодня в отдельные дни количество машин, проезжающих по магистрали, достигает цифры, в три большей. Никакие дороги не справятся с таким наплывом!
- Приведу пример, когда была остановлена реконструкция въезда в Дему. Это было сделано не по инициативе уфимцев, а именно по требованию жителей прилегающих районов – Уфимского и Чишминского, которые не захотели возить детей в столичные школы в объезд, - привел пример Ирек Ялалов. - Подчеркиваю – в наши детские сады и школы. И ситуация усугубляется с каждым годом. Из Искино и Локотки возим на Заки Валиди в школу!
Мэр дал поручение всем руководителям структурных подразделений проанализировать по своим направлениям «болевые точки», с которыми можно столкнуться при формировании Уфимской городской агломерации.
- Уже сейчас необходимо встречаться с главами соседних районов, выходить с предложениями на уровень правительства республики, Совет муниципальных образований Башкортостана. Подключить депутатов. Только при такой активной совместной работе мы сможем подготовиться к обсуждению развития агломерации на федеральном уровне.
В мае запланировано проведение крупного совещания с участием всех служб, куда муниципалитет намерен пригласить коллег из прилегающих районов.
Иван ЗАРОКОВ.