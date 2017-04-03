Куда плывет «Башкортостан»?

Синоптики утверждают: вскрытие Белой ото льда случится в середине месяца. Больше других открытой воды ждут в Службе речных переправ. Пока муниципальные суда находятся в пункте «зимовки» недалеко отЗ моста. О том, что ждет уфимский флот в этом году, рассказал директор учреждения Сергей Сергеев.
Город трех рек
- Навигацию откроем в конце апреля – начале мая. Конечно, будем ориентироваться на прохождение ледохода. Обычно это случается не раньше 25 числа. Всего у нас в распоряжении 13 самоходных судов и еще 15 несамоходных: плавучая мастерская, баржи. Последние используем на переправах как причалы.
Главные пассажиры – садоводы. Всего переправ семь. Две из них на ДОКе: транспортная и пассажирская. Согласно регламенту, вместе в авто могут находиться только водители. Это норма пожарной безопасности. Еще один пункт размещается в Сипайлово, напротив дома № 37 по улице Набережной. Далее – точка за лайф-стайл центром «Башкирия». Кстати, канатная дорога там теперь в ведении МУЭТ. А с причала в районе Дудкино ходят рейсы и до Зеленого мыса. Шестая и седьмая переправы уже на Белой, рядом с Чесноковкой и Козарезом.
- Некоторые из этих населенных пунктов попадают в зону весеннего подтопления. Когда уровень реки поднимается выше 630 сантиметров, дорога на Козарез уходит под воду. В этом случае для перевозки жителей в Нижегородку и обратно прибывает паром. Еще один начинает курсировать от стадиона «Водник» в Затоне до улицы Камышлинской - по преодолении паводком восьмиметровой отметки. Тогда же запускается маршрут от третьей пристани до Монумента Дружбы. Разумеется, все это на бесплатной основе, - продолжает Сергеев.
- Удается ли покрыть расходы?
- В конце прошлого года выяснили, что перевозка одного пассажира обходится примерно в 69 рублей. Основная статья – конечно же, горюче-смазочные материалы. Но входит сюда и ремонт судов. Например, полный подъем корпуса из воды производится раз в пять лет - на предмет дефектации. Перебирается двигатель, рулевой вал, и так далее. Затраты покрываются из бюджета города.
Речники вспоминают: сложнее всего работалось в 2010-2012 годах, когда реки сильно обмелели. Дабы не повредить баржи, пришлось углублять дно в нескольких местах. В этом году проблем с полноводностью рек не ожидается.
Время до открытия сезона еще есть, экипажи готовятся к навигации. Проверяется и спасательное оборудование. Шлюпки на паромах не предусмотрены, но есть жилеты и круги – из расчета на членов экипажа и более 70 пассажиров с детьми. Есть и все необходимое для борьбы с огнем: насосы, пожарные кошмы, огнетушители.
Флагман речного флота
Недавно в сети появилась информация, что под начало паромщиков перейдут прогулочные катера Башкирского речного пароходства – в связи с банкротством последнего. Но эти сведения не подтвердились. Более того, в «БРП» заявили: на запланированных рейсах этого лета финансовые трудности не отразятся. Так, упомянутые выше «Караидель», «Батыр», «Чайка» будут курсировать в уфимской акватории.
Всего судов разного класса у предприятия 98. Но большая часть из них в связи с нехваткой средств уже долгое время стоит на приколе в Затоне. Простой ситуацию не назовешь: общая сумма кредиторской задолженности почти достигла 142 миллионов рублей. Тем не менее ближе к лету в дальнее плавание уйдет большой теплоход «Башкортостан». А его собрат «Муса Гареев» просигналит отплытие не ранее июня: сейчас на плановом ремонте.
Интересный факт: в свой первый рейс флагман речного флота республики отправился еще в 1962 году. Построенный в Венгрии, он долгое время ходил под названиями «Алексей Киселев» и «Даугава». А десять лет назад прошел капитальную реконструкцию, изменившую планировку палуб.
Столь солидный возраст может смутить. Но такова ситуация практически во всех российских пароходных компаниях. Специалисты говорят: при надлежащем обслуживании и качественной замене агрегатов серьезных проблем можно не бояться.
- Корабль ежегодно проверяется Российским речным регистром на техническую исправность. Только после этого он может выйти в рейс, - утверждают ремонтники.
Иван БЕГМА.