В театр пришел номинант «Маски»

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СМИ рассказали о бизнес-джете Кадырова стоимостью $80 млн По информации телеканала, интерьер частного самолета, фото в котором в своем Instagram опубликовал популярный хип-хоп исполнитель Тимати, идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319, рассказал ...

Трамп заявил об изменении отношения к Асаду после сообщений о химатаке Президент США Дональд Трамп заявил, что изменил отношение к президенту Сирии Башару Асаду после поступивших сообщений о возможном применении химоружия накануне.