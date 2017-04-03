В театр пришел номинант «Маски»

Долгое время пустовавшая вакансия главного режиссера Башкирского государственного театра оперы и балета закрыта. На должность назначен Филипп Разенков, уже знакомый уфимской публике по постановке оперы П.Чайковского «Орлеанская дева»
В этом году она номинируется на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».
- Рад, что моя творческая судьба теперь связана со столицей Башкортостана, - говорит Разенков. - За время работы над спектаклем я проникся большим уважением к труппе, и есть огромное желание сделать все возможное для его дальнейшего роста и творческих успехов коллектива.
Сегодня можно говорить, что в БТОиБ собралась очень профессиональная команда: директор театра, режиссер по образованию, Ильмар Альмухаметов, главный дирижер Артем Макаров и молодой главный режиссер, полный энтузиазма и новых творческих идей.
Филипп Разенков родился в семье дирижеров, окончил ГИТИС, работал в Северо-Осетинском театре оперы и балета, в последнее время занимал должность главного режиссера Ижевского театра оперы и балета. В Перми он выступил ассистентом Теодороса Терзопулоса в постановке оперы Д.Курляндского «Носферату».
В 2016 году по приглашению народной артистки России Ларисы Гергиевой он поставил на сцене Мариинского театра монооперу М.Таривердиева «Ожидание».
Саша БЕЛОВА.
Корзинка
В 2015 году поставленный Ф. Разенковым спектакль «Евгений Онегин» стал победителем фестиваля профессиональных театров Удмуртии «Театральная весна» («спектакль года», «лучшая работа художника» (засл. худ. РФ В. Анисенков), специальный приз жюри «Надежда»), а сам режиссер был награжден премией «Человек города-2015» (Ижевск).