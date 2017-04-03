«Мама, почитай!»

Читать малышу книжку - значит, не просто развлекать его интересной историей. У него развивается словарный запас, он учится основам грамотности, погружается в образы и фантазии. А вот еще несколько советов, которые помогут сделать совместные занятия более полезными.
? Читайте не только историю, но и ее название, имя автора и иллюстратора. Объясняйте, что значат эти имена. Ребенок должен понимать: книга не возникает сама по себе, ее пишут реальные люди.
? Поиграйте в угадайки: посмотрите картинки на обложке и предложите угадать, о чем книга, что в ней может случиться. Важно не угадать, как все на самом деле, а лишь пофантазировать, придумать свой вариант истории.
? Расспрашивайте ребенка, что, на его взгляд, происходит на картинках. Это поможет развить логические навыки, талант рассказчика.
? Читая, иногда водите пальцем по строчкам. Ребенок будет понимать, что слова пишутся слева направо и сверху вниз.
? Периодически задавайте вопросы по поводу того, что вы читаете. Это поможет вам оценить, насколько внимательно малыш слушает вас и насколько понимает ход сюжета.
? Перечитывайте книги по несколько раз. Взрослые, если им нравится произведение, ищут другие этого же автора. У детей все иначе. Повторение любимой истории помогает им закрепить в памяти слова и понятия.
Иван ЗАРОКОВ.