«Айсберг» из мусора

Вчера утром к нам в редакцию обратились читатели, сфотографировавшие кучу мусора у дома №10 на улице Загира Исмагилова. Судя по размерам этого «айсберга», начал формироваться он давно. И хотя наши народные корреспонденты здесь не живут, но каждый день им приходится проходить мимо и «любоваться» рукотворным пейзажем. «Почему не вывозят мусор?» - возмущались уфимцы.
Спустя несколько часов после визита читателей мы обратились с вопросом в УЖХ Кировского района и узнали, что этот адрес обслуживает управляющая компания «Интеграл».
Трубку взяла диспетчер Раиса Костина.
- Действительно, мусор не вывозился нами три дня. Потому что подъездную дорогу к контейнерам перегородил чей-то автомобиль. Понадобилось время, чтобы установить владельца и убедить его убрать машину.
В домоуправлении нам заявили, что на данный момент проблема решена и мусор вывозится. А этот случай единичный – обычно контейнеры опустошаются регулярно.
Наш фотокорреспондент отправился по адресу снова и увидел, что некое подобие порядка было наведено. Мешки с отходами, сваленные в гору, убрали, но контейнеры снова наполнены до краев и если за мусором вовремя не приедут, ситуация повторится.