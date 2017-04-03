Джазовая пантера

Завтра в Уфе откроется Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Праздник музыкального драйва и импровизации будет проходить в филармонии в течение трех дней.
- Первым выступит «патриарх» российского джаза Давид Голощекин, человек старой закалки и с жесткой позицией. Но несмотря на это с ним очень легко работать: вместе мы сыграем стандарт (его конек), - отметил художественный руководитель фестиваля Олег Касимов.
В этот же день выступят артисты легендарных башкирских ансамблей-долгожителей: «Дустар» Марата Юлдыбаева, «Орлан» Олега Киреева и Биг-Бенд, который возглавляет Касимов.
- Марат Юлдыбаев с 1992 года проживает в Бангкоке, и в нашем городе появляется нечасто. Иногда приезжает летом, но выступает в довольно узком кругу. Большие концерты с его участием не проводились уже лет 6-7, - добавил Олег Валерьянович. – На этот раз с ним готовится выступить уфимская певица Ирина Остин.
А на второй день на сцене собственной персоной появится король блюза - Алвон Джонсон. Его выход – отдельная срежиссированная мизансцена. Развевая по ветру полы белого смокинга и прикрываясь такой же белой шляпой, он кружит по сцене как ворон, высмеивая какую-либо идею политеса, да и скуку вообще. Он определенно наделен даром комедианта. Не зря из всей плеяды блюзово-джазовых музыкантов именно его в свои постановки приглашал знаменитый Ред Фокс.
Он искусно владеет мастерством импровизации не только в музыке, но и в общении со зрителями. А те в свою очередь могут даже и не заметить, как уже дружно подпевают под ранее незнакомый мотив.
При этом в ряду звезд джаза каждый день будут «проглядываться» уфимские корни. Наш земляк, пианист Диас Карим, который сейчас преподает в консерватории Франкфурта-на-Майне, несколько лет назад возымел ошеломительный успех в Германии. На фестивале он во всем блеске представит классический джаз.
В этот же вечер заворожит слушателей яркий москвич, вибрафонист и перкуссионист, Иннокентий Иванов, не только исполнитель, но и автор музыки. Некоторые композиции он написал именно для Биг-Бенда.
Самые долгие переговоры у организаторов фестиваля шли с Мегги Макбрайт, которая выступит на гала-концерте с программой «Вспоминая легенд». Широкой публике она больше известна как исполнительница саундтрека к фильму «Горбатая гора», за что была удостоена премии «Оскар». Каждая ее песня исполнена энергией добра и миролюбия. Также известно, что джазовая дива готовится дать благотворительный концерт в Алексеевке. Сопровождать ее будут Даймон Данно и пианист Джон Спурни.
В целом гала-концерт фестиваля объединит на одной площадке лучшие имена и номера международного музыкального праздника. По традиции концертные выступления будут сопровождать джем-сейшны, то есть музыканты выступят и на других сценах города.
- Праздник начнется для зрителей сразу, как только они переступят порог филармонии. В фойе будут играть юные музыканты, лауреаты всероссийских конкурсов. А также организована экспозиция из музыкальных инструментов и фотовыставки по истории фестиваля, - отметила пресс-секретарь филармонии Ирина Ишемьярова.
Александра ОДИНЦОВА.