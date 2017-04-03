Зрят в самый нерв

«Стволовая клеточная терапия - прогрессивная часть медицинской науки. Многие утверждают, что в будущем она практически заменит всю медицину. А наибольший интерес для исследователей представляет перспектива восстановления нерва в сетчатке», - рассказывает аспирант Харбинского медицинского университета Тимур Биккузин.
В конференц-зале БГМУ собрались молодые ученые, готовые использовать мировой опыт в лечении глазных болезней. С результатами исследований они ознакомили коллег на Всероссийской научно-практической конференции «Око-2017».
- Мы посвятили ее самым передовым научным разработкам в области профилактики и лечения заболевания глаз, привлекая лучшие силы российских офтальмологов. А в этом году участие приняли и коллеги из Поднебесной (профессор Чанг Хонг из Харбинского медицинского университета), - пояснил ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов.
Лечение стволовыми клетками
Современные офтальмологи могут многое, но восстановить зрительный нерв, а иначе говоря, подарить слепому зрение, еще не удавалось никому.
Выпускник Башкирского государственного медицинского университета Тимур Биккузин относится к числу тех исследователей, которых привлекает все невероятное. Чтобы подробнее изучить прогрессивные методы стволовой клеточной терапии, он продолжил учебу в Китае.
- Свойство стволовых клеток – хоминг (способность живого возвращаться на свое место). Они усиливают иммуномодуляцию и регенерацию тканей: способны восстановить эпителий роговицы, конъюнктивы, сетчатку – практически все, - отметил Тимур. - Ученым из Испании и Италии уже удалось официально зарегистрировать этот метод лечения, которым тут же заинтересовались в Китае. В лабораториях Харбинского университета мы занимаемся культивированием тканей человека для последующей пересадки трансплантатов… Когда окончу учебу, продолжу исследования в Уфе.
Среди участников конференции все-таки нашлись оппоненты этому направлению клеточной терапии.
- Организм далеко не всегда принимает донорские клетки, - поделился мнением клинический ординатор Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Игорь Баранов. - Мы же работаем с технологией профессора Мулдашева, где используются дренажи из человеческой ткани с низкой антигенностью. Там как таковых клеток нет, только коллагеновая структура – своего рода матрица, которую со временем заполняют собственные клетки человека.
Пломба рассосется
- Существует методика лечения сетчатки, когда к глазу пришивают пломбочку наподобие губки, которая остается потом на всю жизнь. Новый же способ заключается в том, что мы вводим специальный гель, который спустя 3-4 месяца полностью рассасывается, - пояснила в своем докладе аспирантка Межотраслевого научно-технический комплекса «Микрохирургия глаза» Наталья Муравлева.
Метод называется интросклериальное пломбирование, когда в расслоенную склеру вводится гелеобразное вещество. О нем впервые заговорили в московской клинике «Микрохирургия глаза» около года назад. И как утверждает Муравлева, таким образом им удалось успешно прооперировать 10 человек.
Глаза – зеркало здоровья
В них можно увидеть клинику основных болезней: ишемию, атеросклероз, диабет, анемию. А хороший диагност может обнаружить даже различные аутоиммунные заболевания.
Так, в своем докладе студентка из Тюмени Екатерина Савина отметила, что эффект сухого глаза связан с ревматоидным артритом 86% людей с синдромом сухого глаза страдает заболеванием суставов.
- По сосудам глазного дна можно предупредить и инсульт. Сейчас это особенно актуально, - отметил врач-офтальмолог, заслуженный деятель науки РФ Марат Азнабаев.
Анастасия ЛИСТКОВА.