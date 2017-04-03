Высоцкий на лестничной клетке

Что может объединить двух настолько разных личностей – громогласного барда Владимира Высоцкого и короля уфимского льда Сергея Михалева? Оказывается, страсть. Страсть одного единственного уфимца, которая не смогла удержаться в рамках личной квартиры и выплеснулась в необычный музей, расположившийся прямо между лестничных пролетов на площадке для колясок и хозяйственных ларей.
- Родом я из босоногого, голодного детства, - рассказывает его основатель Александр Степанов. – Уже тогда приходилось много и трудно работать. Отслужил в танковых войсках в жарких туркменских степях под Чарджоу. Затем настало время покорения целины, а как там обойтись без дембеля-танкиста. Но всю жизнь меня сопровождали странные, я бы сказал, знаменательные встречи.
Однажды ему пришлось пообщаться даже с представителем великой династии Запашных – Мстиславом. Он попросил Степанова оформить для его номера «Полет к звездам». А с Эмилем Кио ветерану даже удалось поиграть в шахматном турнире. В результате, одержав «трудовую» победу, разделил со знаменитостью первые два места.
- Но вот 17 ноября 1992 года моя трудовая биография закончилась, - продолжает рассказ Степанов. - Наступили пенсионные дни и годы. Но бездельничать – не мое. И я стал искать приложение своей энергии. Сначала с племянником Александром Квашниным организовали группу «Малиновый звон», с которой мы отмечали все праздники родного ЖЭУ-75.
А затем к «неуемному» пенсионеру подошел председатель ЖЭУ и напрямик сказал: «Вот ведь растет молодежь, которая ничего не знает о наших спортсменах». И мы создали Аллею спортивной славы, на которой увековечили фамилии наших чемпионов. В 2006 году Александр Степанов стал лауреатом премии «Герой нашего времени». И вот тогда возникла идея создать собственный музей. Более всего Александра Дмитриевича в жизни радовали музыка, шахматы и хоккей. Поэтому будущий музей и виделся, как некоторое интегрированное пространство, где нашлось бы место и пластинкам Бернеса, Высоцкого, Анны Герман, Вадима Козина, а также шахматным баталиям, и таблицам с достижениями ХК «Салават Юлаев». Осталось найти помещение. И тут подсказку сделала супруга Анна. Она просто указала на не используемую никем площадку у лестничного пролета на втором этаже. Директор ЖЭУ инициативу поддержал и вскоре проект родился. В нем успело побывать немало уфимцев. Бывал там и сам виртуоз уфимского льда Сергей Михалев. А сегодня его имя навечно вписано в название музея.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото автора.